حماسه 9 دی، تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران بود

محسن علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، حماسه 9 دی ماه را یک حرکت انقلابی یاد کرد و افزود: این حرکت در نوع خود بی نظیر و بی بدلیل بود.

وی اظهار داشت: حماسه 9 دی ویژگی های خاص خود را داشت و در زمان خاصی این حادثه اتفاق افتاد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: در حماسه 9 دی، مردم تمام و کمال ارادات خود را به ولایت فقیه نشان دادند و به دشمن هم نشان دادند که تا خون در رگ دارند پشت سر ولایت فقیه هستند.

علیمردانی تاکید کرد: با تحقق حماسه 9 دی سال 88 اقتدارایران چند برابر شد و دشمن هم از اقتدار و حدت مردم وحشت دارد.

وی در ادامه گفت: دشمن داخل و خارج می خواست با اغتشاشات خود بعد از انتخابات اعتقاد مردم را نسبت به نظام و رهبری سست کند ولی با مدیریت مقام معظم رهبری این فتنه در نطفه خنثی شد و دشمن از کار خود ناامید شد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: ملت ایران در قیام ثابت کرد که پیرو ولایت است و لحظه‌ای از مسیر ولایت فاصله نمی‌گیرد و برای حفظ ارزش‌های اسلامی حاضر است جان خویش را در طبق اخلاص قرار دهد و مسیر سید الشهدا را زنده نگه دارد.

علمیردانی ادامه داد: این مسیر بعد از گذشت 30 سال با حضور عظیم ملت مسلمان همچنان پابرجاست و این ملت نشان داد که لحظه‌ای از مواضع خود کوتاه نیامده بلکه گسترده‌تر و محکم‌تر از گذشته همواره در صحنه دفاع از ارزش‌های اسلامی حاضر می‌شود.

وی یادآور شد: مردم در طول 33 همیشه با نظام بودند و این امر روز به روز تقویت خواهد شد.

علیمردانی افزود: حماسه 9 دی ماندگاری نظام را تثبیت کرد و مردم را نسبت به دشمن داخل و خارج بسیار آگاه کرد که همیشه به فتنه دشمن توجه داشته باشند.