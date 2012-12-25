لزوم مقاوم سازی منازل در مقابل زلزله/ ضعفهای بحرانها مستندسازی و الگو می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی ظهر امروز در حاشیه برگزاری مانور زلزله که در شهرستان قدس با حضور فرماندار و دیگر مسئولان برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت پیشگیری و مقابله با زلزله در کشور اظهار داشت: در این زمینه مقابله با زلزله و پیشگیری از حوادث، مقاوم سازی منازل در دستور کار است که باید مردم نیز با مسئولان همکاری کنند.

وی افزود: با توجه به اختصاص امکانات دولتی برای ایمن سازی منازل، امید می رود که میزان تلفات و خسارات حاصل از حوادث و بلایای طبیعی کاهش یابد.

لزوم لایروبی و عدم تجاوز به مسیرهای سیلاب

این مسئول در خصوص سیل نیز عنوان کرد: لایروبی و عدم تجاوز به مسیرها از جمله اموری است که باید در این بخش انجام شود، تاکنون سیل هایی اتفاق افتاده که به دلیل تجاوز به حریم مسیرها و رودخانه ها منجر به ایجاد خساراتی شده است.

قدمی ادامه داد: آموزش از نیازهای اصلی و اساسی این حوزه است که باید در سطح عمومی و همگانی انجام شود، در این زمینه دستگاه های اجرایی و عملیاتی نقش مهمی در ترویج آن دارند.

وضعیت فعلی پیشگیری از بحران کشور مطلوب است

رئیس سازمان مدیریت بحران وزارت کشور یادآور شد: در این راستا به کمک رسانه های ارتباط جمعی، مطبوعات و رسانه ملی هستیم تا بتوانیم سطح آگاهی و اطلاعات شهروندان را در حوزه بحران و ایمنی ارتقا دهیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت فعلی بحران کشور اعلام کرد: به حوزه پیشگیری از حوادث نمره خوبی می دهم چون در مقایسه با سایر ارگانهای امدادی دنیا در جایگاه خوبی قرار گرفته ایم و به واسطه حضور در حوادث واقعی تجربه و اطلاعات مطلوبی کسب شده است.

کاهش میزان تلفات در زلزله آذربایجان و خراسان ناشی از حضور به موقع امدادگران بود

این مسئول به زلزله آذربایجان و خراسان نیز اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه در این حوادث به دلیل حضور نیروهای امداد و نجات در حداقل زمان، تلفات از نظر آماری به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

قدمی گفت: به طور طبیعی در هر حادثه ای ضعفهایی به دلیل عوامل پیش بینی نشده به وجود می آید که باید تمامی ضعفها مستندسازی شده و برای حوادث آینده تجربه و استفاده شود.