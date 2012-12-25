بانک اطلاعات بانوان نخبه آذربایجان غربی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم دهقانی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه بانوان و خانواده ارومیه با بیان اینکه تشکیل بانک جامع اطلاعات و آمار زنان نخبه که از 2 سال پیش در دستور کار بود، به اتمام رسیده، افزود: این بانک اطلاعاتی پس از ثبت برنامه های نرم افزاری جهت برنامه ریزی و تصمیم گیریها علمی و تخصصی در اختیار دستگاهها قرار می گیرد.

وی با اشاره به این که دین مبین اسلام و سیره نبوی و علوی، بالاترین و مترقی ترین نگاهها را به زنان دارد، گفت: عدم اطلاع رسانی کامل و جامع از دیدگاهها و نظرات دین اسلام در حوزه های مختلف بویژه در بخش زنان و جایگاه آنان در جامعه ظلم به این دین الهی بوده و باید ما در تعمیق بیش از پیش آن در گستره جهانی کوشا باشیم.

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی تحکیم خانواده را با توجه به ظرفیتهای دینی و مذهبی میسر دانست و عنوان کرد: توجه به ظرفیتهای دینی و توجه بیش از پیش به نقش روحانیت و مساجد در حوزه های فرهنگی به ویژه تحکیم بنیان خانواده می تواند ما را در این زمینه موفق تر کند.

فرماندار ارومیه نیز در این جلسه با بیان اینکه الگو سازی مناسب سبک زندگی اسلامی و ایرانی و صدور این فرهنگ به جوامع بشری موضوعی ارزشمند است، اظهار داشت: با محوریت بانوی مسلمان باید بیش از گذشته نسبت به آن توجه داشته باشیم.



جواد شریف نژاد در ادامه ضمن تاکید بر اینکه زنان به عنوان محور اصلی خانواده نقش مهمی در تعیین سبک زندگی جامعه دارند، اضافه کرد: در جوامع غربی در مبحث زنان خلا های فراوانی وجود دارد، محتوای تئوری حوزه زن و خانواده در دنیای غرب ناقص بوده و سکوت آنان در این حوزه خبر از عدم تبیین نظام خانواده در جامعه غربی دارد.

وی بر لزوم بهره مندی از برنامه های پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و تبلیغی در طرح ها و برنامه های حوزه زن و خانواده در کشور تاکید کرد و گفت: دستگاه ها و جنبش های اجتماعی متعددی که در حوزه زنان و خانواده در کشور فعال هستند باید از فعالیت های جزیره ای خارج و تعامل و همفکری و هماهنگی را در دستور کار خود قرار دهند.