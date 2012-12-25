رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به مهمترین کاریکاتور با توجه به وقایع روز اشاره می شود.