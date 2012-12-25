  1. بین الملل
۵ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

کاریکاتور روز/

بابانوئل بحران‌زده!

بابانوئل بحران‌زده!

رسانه های جهان عرب هر روز ایده های انتقادی خود درباره مسائل مختلف منطقه‌ای و بین المللی را در قالب کاریکاتور بیان می کنند که به مهمترین کاریکاتور با توجه به وقایع روز اشاره می شود.

بابانوئل بحران‌زده!

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به بحران اقتصادی در کشورهای غربی اشاره دارد که کریسمس را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

دستان خالی بابانوئل

روزنامه الحیات چاپ لندن

کد مطلب 1775569

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