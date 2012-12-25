نام "فاطمه" برای دختران گزینه اول مردم استان مرکزی است

به گزارش خبرنگار مهر مهدی چقایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این مدت یک هزار و 106 مورد نام فاطمه ثبت شده است.

وی افزود: نام زهرا با فراوانی 653 مورد و امیرعلی با 553 مورد در رتبه های بعدی قرار دارند.

چقایی با بیان اینکه گرایش مردم به نام های مذهبی افزایش یافته است، اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون 337 مورد تغییر نام در استان صورت گرفته که 120 مورد تغییر به نام های ائمه و مذهبی بود، که عمده آن پس از توهین به ساحت مقدس ائمه صورت گرفت.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی از صدور کارت ملی هوشمند در سال آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح هم اکنون در استان قم به صورت پایلوت آغاز شده است و از ابتدای سال آینده به صورت رسمی در سراسر کشور شروع خواهد شد.

به گفته وی امضای دیجیتال، خدمات عابر بانک، پست الکترونیکی و خدمات درمان و سلامت از جمله مزایای این کارت در تسهیل و تسریع امور هموطنان است.

چقایی همچنین اضافه کرد: هم اکنون کارت های ملی که در اختیار مردم است با مصوبه هیئت دولت تا پایان سال 92 اعتبار دارد.