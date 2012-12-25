قوانین در حوزه جوانان شفاف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی صبح سه شنبه درنشست شورای هماهنگی تشکل‌های سراسری جوانان کشور با اشاره به حرکت‌های جمعی هدفمند در کشور تحت عنوان سمن‌ها، اظهارداشت: درهمه جای دنیا به ظرفیت نسل جوان توجه ویژه‌ای می شود و ما این افتخار را داریم که درهر برهه زمانی از وجود برازنده ترین، مستعدترین و پرافتخارترین جوانان در سطح کشور بهره‌مند باشیم.

وی هدایت پتانسیل‌های موجود و حمایت از خواسته‌های نسل جوان را مورد توجه قرار داد و اظهارداشت: ما به عنوان مسوولان و خدمتگزاران موظف هستیم حرکت‌های جمعی را انسجام بخشیده و به سمت رشد و تعالی سوق دهیم.

عباسی در ادامه به ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی اشاره کرد و با اشاره به اهمیت موضوع جوانان اظهار داشت: پس از تشکیل وزارت ورزش و جوانان ما در حوزه جوان با چالش در قوانین مواجه شدیم، به این معنا که قوانین در این حوزه چندان شفاف نیست و باید این مساله به طور جدی مورد توجه و نظر کارشناسان قرار گیرد.

وی هدف از تشکیل این وزارتخانه را فراهم کردن فضای مناسب برای توانمند سازی و اعتلای جوانان ذکر کرد و افزود: بطورجد مباحث و موضوعات جوانان را پیگیری کرده و امیدواریم با مشارکت تمام عوامل تاثیر گذار و بویژه سمن‌ها دراین بخش، زمینه ساز حرکت‌های توسعه‌ای نسل جوان و آینده ساز ایران اسلامی در ابعاد مختلف باشیم.

عباسی تصریح کرد: هرچند درعنوان این وزارتخانه، ورزش مقدم بر جوانان است؛ اما این دو موضوع به نوعی مرتبط با یکدیگرهستند و ما تلاش داریم با ساماندهی فعالیت جوانان در قالب سمن‌ها، پیشبرد برنامه‌های این بخش را تسریع بخشیم؛ البته باید به این نکته توجه داشت که موضوعات مورد توجه ما در مبحث جوانان، با آن چه که در سایر کشورها برای این حوزه دنبال می شود ، تفاوت اساسی دارد.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه از اشتغال، ازدواج، مسکن و... بعنوان مهم ترین دغدغه مردم و خانواده‌ها درمورد نسل جوان نام برد و افزود: این مسائل در سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف دنبال می‌شود و ما در وزارت ورزش و جوانان موظف به هماهنگ سازی این برنامه‌ها و فعالیت‌ها در جهت دستیابی به نتایج مورد نظر هستیم.