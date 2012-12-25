عملکرد برخی مدیران بانکی مانعی برای توسعه استان بوشهر است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیران عامل بانک‌های استان بوشهر با بیان اینکه عملکرد برخی مدیران بانکی باعث عدم توسعه مطلوب استان شده است، اظهار داشت: عدم شفافیت در بیان برخی مسائل باعث شده تا بسیاری از مشکلات بر دوش مردم بیافتد.

وی خواستار مشخص شدن دلایل رد شدن همه دلایل تمام طرح‌های اشتغال‌زایی در بانک‌ها توسط دفتر امور اقتصادی باید با همکاری بانک‌ها شد و افزود: حفظ شان و جایگاه دولتی در رفتار مدیران باید مدنظر باشد و همه باید به این هم توجه کنند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه دستورالعمل‌های بانک مرکزی برای تمام استان‌ها یکسان است، اضافه کرد: چگونه است که طرح‌هایی در استان بوشهر به تصویب نمی‌رسد ولی طرح‌های مشابهی در دیگر استان‌ها از سوی بانک‌ها تصویب شود.

وی به برخی از دلایل این موضوع اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مدیریت یا کارشناسان بانک‌ها در بوشهر یا اشرافیت بر موضوع ندارند و یا اهل ریسک‌پذیری نیستند یا قصد انجام کار را ندارند که نظر مدیران کل باید در مورد تصویب و تائید طرح‌ها مدنظر باشد و نظر کارشناسان بانکی باید بعد از نظر مدیران باشد.

حسنوند با تاکید بر ضرورت رعایت توجه بانک‌ها به دستورالعمل بانک مرکزی، اضافه کرد: دو بانک در استان بوشهر به‌دلیل عملکرد نامناسب کارشناسان آن، فضا به شدت علیه آنان است و باید دقت شود کدام بانک‌ها این دستورالعمل‌ها را در استان اجرا نمی‌کنند.

عدم همکاری برخی بانک‌ها باعث عدم حضور سرمایه‌گذاران شده است

وی با تاکید بر لزوم ارسال عملکرد بانک‌ها به دفتر رئیس جمهور، معاون اول، معاون راهبردی رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانک‌های کشور، اضافه کرد: بانک‌ها همکاری و تعامل خود با مدیران کل برای تصویب طرح‌های اشتغال‌زایی بیشتر کنند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: برخی از سرمایه‌گذاران به علت برخی کارشکنی‌ها از سوی مدیران و عدم تسهیل پرداخت تسهیلات از سرمایه‌گذاری در استان بوشهر پشیمان شده‌اند.

وی افزود: در قانون بودجه مقرر شده مدیران اجرایی می‌توانند اعتبار مورد نیاز تعدادی از پروژه‌های خود را از محل تسهیلات بانکی فراهم کنند و دولت تعهد اصل و سود تسهیلات را تقبل می‌کند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه ما هم ابزارهایی داریم تا با بانک‌هایی که همکاری و تعامل ندارند برخورد کنیم، گفت: ممکن است از برخی دستگاه‌های اجرایی بخواهیم حساب بانکی خود را در بانک‌هایی که همکاری خوبی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی ندارند ببندند.