بارش برف و باران از عصر امروز در تهران

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی هواشناسی طی 24 ساعت آینده بارش برف و باران و وزش باد در غرب، دامنه های مرکزی و جنوبی زاگرس و سواحل شمالی کشور تشدید می شود و دامنه فعالیت سامانه بارشی بتدریج کل نیمه غربی و شمالی کشور را فرا می گیرد.

به گفته وی، از بعد از ظهر روز چهارشنبه از سمت نوار غربی کشور از ناپایداری ها کاسته می شود و بارشها در مرکز، شرق، شمال شرق و سواحل شمالی کشور ادامه می یابد، در طی این مدت نیز بارش ها در برخی مناطق مرکز، شرق و سواحل شرقی خزر شدت بیشتری خواهد داشت.

امیدوار اظهار داشت: این سامانه عصر روز پنج شنبه از مرزهای شرقی کشورخارج می شود با فعالیت این سامانه دمای هوا در غالب مناطق کشور کاهش می یابد که کاهش دما طی روز چهارشنبه در نیمه غربی و روز پنج شنبه در نیمه شرقی کشور محسوس است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: روز سه شنبه و چهارشنبه دریای خزر و روزهای چهار شنبه و پنج شنبه خلیج فارس مواج است روزهای چهار شنبه و پنجشنبه نیز در نیمه شرقی کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد.

وی افزود: از غروب سه شنبه تا ظهر چهارشنبه در سطح استان تهران ابتدا بارش باران و سپس بارش برف و کاهش قابل توجه دما پیش بینی می شود. این شرایط در صبح چهارشنبه می تواند سبب اختلال در تردد در برخی مناطق استان شود.