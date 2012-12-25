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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۷

همایش بصیرت و میثاق با ولایت در شهر ماهدشت برگزار می‏شود

همایش بصیرت و میثاق با ولایت در شهر ماهدشت برگزار می‏شود

کرج- خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر ماهدشت کرج از برگزاری همایش بصیرت و میثاق با ولایت به مناسبت گرامیداشت روز نهم دیماه در این شهر خبر داد.

حجت الاسلام محمود دهقاندار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  یکی از روزهای الهی در جریان انقلاب اسلامی ایران روز نهم دی ماه سال 1388 است و انقلاب اسلامی فرایندی است که مأموریت آن تشکیل جامعه و کشور اسلامی است.

دهقاندار افزود: این فرایند پنج مرحله یا به تعبیر دیگر پنج ایستگاه دارد؛ انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و تمدن اسلامی که مقام معظم رهبری از آن به فرایند تحقق اهداف اسلامی یاد کرده‌اند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر ماهدشت تشریح کرد: انقلاب اسلامی در طی این مراحل حوادث بسیاری را تجربه کرده است که هر کدام یوم الله است.

نهضت عاشورا مبنای حرکت انقلاب اسلامی ایران

وی افزود: 19 دی 1356 قم و روزهای پشت‌سر آن مانند 12 بهمن؛ 22 بهمن 1357در مرحله انقلاب اسلامی، 12 فروردین 1358و روز تسخیر لانه جاسوسی و روزهای جنگ تحمیلی در مرحله نظام اسلامی و نهم دی 1388 مقدمه تشکیل دولت اسلامی است، نکته حائز اهمیت اینکه همه این ایام الله برخاسته از نهضت عاشورا است.

وی گفت: بر این اساس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ماهدشت به مناسبت حماسه بزرگ 9 دی روز جمعه هشتم دیماه همایشی را همراه با نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع ماهدشت برگزار می کند.

به گفته دهقاندار در این همایش حسین یکتا فرمانده قرارگاه خاتم الاوصیاء (عج) به سخنرانی می پردازد.

کد مطلب 1775590

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