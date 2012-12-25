به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام محمدرضا رحمانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هیئت های مذهبی گناباد که به منظور بررسی برنامه های عزاداری در ماه محرم و صفر و برنامه ریزی برای دهه آخر صفر در تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد با اشاره به فرارسیدن روز ملی بصیرت اظهار داشت: بر اساس آموزه های دینی بصیرت یکی از ضروری ترین عناصر تاثیر گذار در تحولات اجتماعی، سیاسی، نظامی است.

وی افزود: بصیرت عنصری تاثیر گذار در تحولات تاریخی است و هر کجا که این عنصر کم رنگ شده است، گرایش تحولات به سوی باطل و دوری از حق بوده است.

حجت‎الاسلام رحمانی تصریح کرد: در مـتـون تـاریخی و روایی القاب بزرگ و والای بسیاری برای سپاه حسینی در کربلا یاد شده است که یکی از مهم ترین این ویژگی ها، بصیرت و آگاهی است.

وی ادامه داد: داشتن ویژگی بصیرت و آگاهی چنان واضح و آشکار است که حتی دشمان نیز به آن اعتراف کرده اند.

رحمانی تصریح کرد: یکی از شاخصه های بصیرت، تشخیص به موقع حق و باطل و عمل به موقع بر طبق این تشخیص است.

وی تصریح کرد: اینکه فرد در زمان لازم وظیفه خود را تشخیص داده و در زمان مناسب به آن عمل کند و دیر کرد در هر یک از این دو، ضایعه های جبران ناپذیری به بار می آورد.

حجت‎الاسلام رحمانی در ادامه با توجه به وظیفه شورای هیئت های مذهبی مبنی بر ساماندهی امور هیئت های مذهبی، گفت: بررسی عزاداریهای ماه محرم و صفر، اعزام هیئات عزاداری به مشهد مقدس در دهه آخر صفر، برگزاری مراسم زیارت پیامبر(ص) از راه دور، تشکیل ستاد دهه فجر و کمبته تشکلهای دینی ستاد دهه فجر و گردهمائی هیئات مذهبی و آسیب شناسی عزاداری دهه اول محرم از جمله موضوعاتی است که شورا باید با بصورت فعال در آن نقش داشته باشد.

وی بیان داشت: با توجه به فرارسیدن دهه آخر صفر و حضور هیئات مذهبی در شهر کاخک، جلسه هماهنگی برای حضور هیئات در صحن امامزاده در بخشداری کاخک تشکیل می شود.