به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا رحمانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هیئت های مذهبی گناباد که به منظور بررسی برنامه های عزاداری در ماه محرم و صفر و برنامه ریزی برای دهه آخر صفر در تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد با اشاره به فرارسیدن روز ملی بصیرت اظهار داشت: بر اساس آموزه های دینی بصیرت یکی از ضروری ترین عناصر تاثیر گذار در تحولات اجتماعی، سیاسی، نظامی است.
وی افزود: بصیرت عنصری تاثیر گذار در تحولات تاریخی است و هر کجا که این عنصر کم رنگ شده است، گرایش تحولات به سوی باطل و دوری از حق بوده است.
حجتالاسلام رحمانی تصریح کرد: در مـتـون تـاریخی و روایی القاب بزرگ و والای بسیاری برای سپاه حسینی در کربلا یاد شده است که یکی از مهم ترین این ویژگی ها، بصیرت و آگاهی است.
وی ادامه داد: داشتن ویژگی بصیرت و آگاهی چنان واضح و آشکار است که حتی دشمان نیز به آن اعتراف کرده اند.
رحمانی تصریح کرد: یکی از شاخصه های بصیرت، تشخیص به موقع حق و باطل و عمل به موقع بر طبق این تشخیص است.
وی تصریح کرد: اینکه فرد در زمان لازم وظیفه خود را تشخیص داده و در زمان مناسب به آن عمل کند و دیر کرد در هر یک از این دو، ضایعه های جبران ناپذیری به بار می آورد.
حجتالاسلام رحمانی در ادامه با توجه به وظیفه شورای هیئت های مذهبی مبنی بر ساماندهی امور هیئت های مذهبی، گفت: بررسی عزاداریهای ماه محرم و صفر، اعزام هیئات عزاداری به مشهد مقدس در دهه آخر صفر، برگزاری مراسم زیارت پیامبر(ص) از راه دور، تشکیل ستاد دهه فجر و کمبته تشکلهای دینی ستاد دهه فجر و گردهمائی هیئات مذهبی و آسیب شناسی عزاداری دهه اول محرم از جمله موضوعاتی است که شورا باید با بصورت فعال در آن نقش داشته باشد.
وی بیان داشت: با توجه به فرارسیدن دهه آخر صفر و حضور هیئات مذهبی در شهر کاخک، جلسه هماهنگی برای حضور هیئات در صحن امامزاده در بخشداری کاخک تشکیل می شود.
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