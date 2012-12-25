تشکیل کانون بشر دوستانه اقدامی مهم در اهداف تربیتی سازمان زندانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق ابراهیمی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری مانور زلزله و ایمنی در کانون اصلاح وتربیت شیراز اظهارداشت: اقدام برای تشکیل کانون بشر دوستانه با هدف آموزش و نهادینه سازی فرهنگ نوع دوستی ، نیکوکاری، خدمات بشردوستانه، عام المنفعه و انجام فعالیت های خود امدادی و دیگرامدادی در کانون اصلاح وتربیت شیراز یکی از اقدامات مهم در راستای تحقق اهداف تربیتی سازمان زندانها است.

وی افزود: ماهیت این فعالیت و نوع نگاه به ایجاد روحیه زندگی اجتماعی نگاهی ارزشمند وموثر است که جا دارد از کلیه برنامه ریزان و همچنین مجریان این برنامه، در سازمان زندانها و سازمان جوانان هلال احمر کشور و به ویژه استان که در طول برگزاری دوره های آموزشی همکاری های قابل توجه ای داشته اند تقدیر کرد.

ایجاد حس نوع دوستی در زندانها نیازی برای اصلاح رفتار و تفکراست

ابراهیمی راه اندازی کانون بشردوستانه را تلاشی برای تقویت روحیه خدمت، همکاری، احسان ،فداکاری ونوع دوستی با استفاده از آموزش و فعالیتهای مختلف دانست و افزود: ایجاد حس نوع دوستی در زندانها درواقع یک نیاز برای ایجاد اصلاح رفتار و تفکر است که ابا برنامه ریزی مناسب و اجرای آن،می توان باورهای غلط را از ذهن و روح مددجویان پاک وبه جای آن اعتماد به نفس و روحیه زندگی اجتماعی را جایگزین کنیم.

معاون سلامت و اصلاح و تربیت زندانهای فارس یادآورشد: از زمان آغاز این طرح در سی ام بهمن ماه سال 90 در کانون اصلاح وتربیت شیراز، کلیه مددجویان کانون، 20 نفراز کارکنان و 10 نفر ازسربازان وظیفه نیز به عضویت این کانون پیوسته اند.

آموزش 143 مددجو در کانون بشردوستانه

وی تأکید کرد: ازشروع فعالیت تا کنون، تعداد 143 نفر از مددجویان کانون در کانون بشردوستانه تحت آموزش قرارگرفته اند و درکنار این برنامه های آموزشی مسابقات و برنامه های فرهنگی نیز به مرحله اجرا درآمده است.

ابراهیمی اظهار داشت: باور ما در سازمان زندانها این است که تلاش برای اصلاح وتربیت مددجویان کانون اصلاح وتربیت، تلاش برای سالم سازی جامعه است زیرا نوجوانان زیر 18 سال از نظر سنی ، شرایط بهتری برای پذیرش برنامه های تربیتی دارند.

در ادامه رئیس اداره کانونهای دانشجویی و روستایی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور گفت: هدف از راه اندازی کانون های بشردوستانه در کانون های اصلاح و تربیت، برگزاری دوره های آموزشی، مهارتهای اساسی زندگی و آموزش بشردوستانه و خدمات عام المنفعه به کودکان و نوجوانان زیر 18سال است که پس از آزادی نیز به سایر مراکز جمعیت هلال احمر معرفی می شوند.

وی افزود: تعداد500کانون جوانان، 600کانون دانشجویی و 30کانون بشردوستانه نیز در سطح کانون های اصلاح و تربیت کشور راه اندازی شده و کانون بشردوستانه کانون اصلاح و تربیت شیراز به عنوان یکی از کانون های برتر معرفی شده است.