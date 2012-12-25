بیمارستان صحرایی برای درمان رایگان روستاییان در پاکدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان صحرایی شهدای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی صبح سه شنبه با حضور حسن امامی رضوی معاون درمان وزیر بهداشت، مسعود جهانگیری مدیر امداد و درمان، سید نظام‌ الدین طباطبایی جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران، محمدنبی رضاپور رئیس بیمارستان صحرایی پاکدشت، مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج جامعه پزشکی در منطقه محروم روستای فیلستان شهرستان پاکدشت افتتاح شد.

این بیمارستان در مجتمع آموزشی شهید نصیری روستای فیلستان اسقرار یافته و خدمات تخصصی خود را به طور رایگان به بیماران ارائه می کند.

جانشین سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: این بیمارستان صحرایی با حضور متخصصان بسیجی در مناطق محروم استان تهران برای ارائه خدمات درمانی و جراحی رایگان به بیماران از پنجم تا هفتم دی ماه راه اندازی شده است و گروه‌های پزشکی به مدت سه روز در این منطقهبه محرومان خدمات می‌ دهند.

این طرح با هدف بیماریابی اجرا می‌ شود

سید نظام ‌الدین طباطبایی افزود: این طرح با هدف بیماریابی اجرا می‌ شود و در مرحله دوم با سازماندهی و برنامه‌ ریزی پزشکان و پیراپزشکان متخصص در مدرسه شهید حیدر نصیری اعزام و در درمانگاه‌های اطفال، داخلی، زنان،ENT، قلب و عروق، ارولوژی، مغز و اعصاب، چشم پزشکی، جراحی عمومی، ارتوپدی و دندانپزشکی پذیرای بیماران بی ‌بضاعت و محروم خواهد بود.

وی عنوان داشت: علاوه بر درمانگاه ‌های تخصصی و فوق تخصصی در این بیمارستان صحرایی بخشهای آزمایشگاه، سونوگرافی، اکوکاردیولوژی، ECG، داروخانه، رادیولوژی و اورژانس خواهران و برادران از تاریخ پنجم تا هفتم دی ماه سال جاری از ساعت هشت 30 دقیقه تا 16 به بیماران خدمات رایگان ارائه می ‌شود و در صورت نیاز به عمل جراحی و بستری، هماهنگیهای لازم با بیمارستانهای ثابت و پشتیبان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای درمان تکمیلی بیماران انجام می‌ شود.

رئیس بیمارستان صحرایی پاکدشت نیز در این مراسم بیان داشت: این بیمارستان با هدف محرومیت زدایی و ارائه خدمات به مناطق بی بضاعت کشور راه اندازی شده است و در اجرای این طرح بسیجیان جامعه پزشکی در قالب 50 تیم بهداشتی در روزهای گذشته بیماران را در شهرها و روستاهای شهرستان شناسایی کرده اند که به معاینه و درمان آنان می پردازند.

محمدنبی رضاپور افزود: با تخلیه یک واحد آموزشی و استقرار تجهیزات درمانی بیمارستان صحرایی راه اندازی شده و بیماران نیازمند خدمات درمانی تخصصی در آن مورد معاینه و مداوا قرار خواهند گرفت.

این بیمارستان با هدف خدمت رسانی تخصصی به مردم محروم تشکیل شده است

وی اظهار داشت: این بیمارستان با هدف خدمت رسانی تخصصی به مردم محروم منطقه و ایجاد هماهنگی بین اعضای بسیجی دانشگاه شهید بهشتی به منظور حفظ آمادگی در مواقع بحرانی و نیز بررسی امکانات و تجهیزات دانشگاه و قابلیت سنجی استفاده از آن در زمان های بحران ایجاد شده است.

رضاپور ادامه داد: این بیمارستان تا روز پنجشنبه هفتم دی ماه به صورت رایگان به بیمارانی که برگ ارجاع در دست دارند، خدمات رایگان خود را ارائه می کند که پیش بینی می شود بیش از پنج هزار بیمار در مدت استقرار این بیمارستان معاینه و درمان شوند.

وی تصریح کرد: اکنون چهار تیم پزشکی در مراکز بهداشتی شهرستان پاکدشت مستقر شده اند و در فرآیند بیماریابی افرادی که به معاینه و درمان نیاز دارند را شناسایی می کنند.

مدیر امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی تهران نیز در این مراسم گفت:این بیمارستانها با هدف آمادگی برای شرایط خاص در شرایط حوادث و بلایای طبیعی و یا غیرطبیعی با وسعت زیاد که تعداد مجروحان حادثه بسیار زیاد است و امکان انتقال سریع و تخلیه مجروحان از صحنه حادثه به محل امن با توجه به اینکه امکانات درمانی وجود ندارد و ضرورت انتقال و استقرار سریع بیمارستان سیار و ارائه خدمات درمانی سریع و گسترده خودنمایی می کند، راه اندازی می شوند.

بیمارستانهای سیار باید شرایط کاری و فعالیتی مشابه بیمارستانهای واقعی داشته باشند

مسعود جهانگیری افزود:بیمارستانهای سیار باید شرایط کاری و فعالیتی مشابه بیمارستانهای واقعی با تجهیزات و امکانات کامل را داشته باشند و خدمات مورد نیاز بهداشتی درمانی در آن به راحتی قابل ارائه باشد که این بیمارستان خدمات پزشکی در زمینه های مختلف از جمله ارتوپدی، دندانپزشکی، چشم، داخلی، جراحی و... به صورت رایگان به مردم ارائه می دهد.

وی عنوان کرد: مراحل پذیرش بیماران و مراجعان از چند روز پیش در سطح منطقه صورت گرفته و افراد معرفی شده در روزهای مذکور درمان می شوند.

مدیر امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی تهران یکی از اهداف این بیمارستان صحرایی را صرفنظر از درمان بیماران، تمرین رزمایش امداد و نجات دانست و ادامه داد: در این بیمارستان صحرایی بیماران در شرایط بیمارستان صحرایی به درستی و با دقت معاینه و درمان خواهند شد؛ تمرین رزمایش امداد و نجات و معالجه و درمان بیماران از مهم‌ ترین اهداف برپایی بیمارستانهای صحرایی سپاه است.

برای حل مشکلات بهداشتی و درمانی حاشیه شهر تهران باید چاره اندیشی شود

وی با اشاره به برخی مشکلات بهداشتی و درمانی در حاشیه شهر تهران تصریح کرد: برای حل این مشکلات باید چاره اندیشی شود؛ کمبود فضای درمانی تخصصی، دردسرفراوان برای عبور از ترافیک سنگین مسیرهای ورودی به پایتخت و به دنبال آن افزایش هزینه های درمان، سرریز شدن و شلوغی در بیمارستانهای پایتخت و تبعات دیگر ازجمله مشکلات بیماران حاشیه تهران است.

جهانگیری اضافه کرد: پزشکان بسیجی جامعه پزشکی در سالهای گذشته در قالب بیمارستانهای صحرایی به بیماران خدمات پزشکی رایگان ارائه کرده اند و این برنامه در آینده نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به دقت عمل پزشکان در مداوای بیماران اظهار داشت: کادر پزشکان بسیجی سپاه تمام تلاش خود را برای جلب رضایت شهروندان به ‌ویژه بیماران به کار می ‌گیرند.

مدیر امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی تهران افزود: پزشکان بسیجی جامعه پزشکی در گذشته نیز در بیمارستانهای صحرایی به بیماران خدمات پزشکی رایگان ارائه کرده‌اند و امیدواریم این خدمات در آینده نیز استمرار داشته باشد.