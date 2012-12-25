اعتبارات مناسبی برای هوشمندسازی مدارس دیر در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی بعدازظهر سه‌شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش منطقه بردخون اظهار داشت: معلمان و فرهنگیان در همه جریان‌ها که به سوی توسعه انجام می شود نقش برجسته دارند و در دوران دفاع مقدس پیشگام حرکت‌های تأثیرگذار و مهم جنگ و دفع تجاوزات دشمنان بوده‌اند و جبهه‌ها را به کلاس درس شهادت و مردانگی تبدیل کردند.

وی افزود: علم بدون تهذیب آلتی برای سوء استفاده می شود زیرا درآموزش و پرورش مهم مسیر و حرکت اخلاقی در جامعه است که باید از علم و ثروت موجود استفاده کنیم و قدردانش آموزان را به عنوان سرمایه‌های ارزشمند نظام بدانیم و از این ثروت خدادادی به صورت بهینه بهره ببریم.

بحرانی با اشاره به حادثه 9دی گفت:9دی پاسخی به ندای یاری خواستن امام حسین(ع)بود چرا که در فتنه88 مردم خطر را احساس کردند و با همه توان به صحنه آمدند و در برابر خطرات ایستادند و این تحقق شعار هیهات من الذله آن حضرت بود تا زیربارذلتی که دشمن برنامه‌ریزی کرده بود، نرویم هر چند برخی که در تشخیص حق و باطل تردید داشتند و در شناخت شاخص‌ها ناتوان بودند ساکت ماندند ولی فرهنگیان با بصیرت‌افزایی فضای جامعه را به سوی دفاع از ارزش‌های نظام جهت دادند.

فرماندارشهرستان ادامه داد:جایگاه شورا در اسلام و نظام اسلامی مهم وکارسازاست زیرا اعضا می توانند با خرد جمعی در اجرا و عملیاتی کردن طرح‌ها و ایده‌ها مؤثر باشند.

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات خوبی در شهرستان برای هوشمندسازی مدارس پیش بینی کرده ایم و حمایت بسیار خوب و گسترده ای از نظام تعلیم و تربیت صورت گرفته است.

توجه به نماز و تعالیم قرآنی و معنوی در اولویت برنامه ها قراردارد

رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون نیز در این نشست اظهار داشت: توجه به نماز و تعالیم قرآنی و معنوی در اولویت برنامه‌های آموزش و پرورش قرار دارد.

حسین مصلحی پور اضافه کرد: اگر می‌خواهیم کشور به رشد و توسعه متعالی برسد و مردم ما در صحنه‌های مختلف داخلی و خارجی افتخار آفرینی کنند باید توجه به آموزش و پرورش فرزندان را اساس کار خود قرار دهیم و با همه توان از آن حمایت کنیم.

وی افزود:112 کلاس درس با یک هزار و700 دانش آموز و350فرهنگی در منطقه فعال است و امور آموزشی و پرورشی و اداری با تلاش فرهنگیان سختکوش و همت تشنگان در مسیر سازندگی و پیشرفت برای پویایی و شکوفایی استعدادها حرکت می‌کند و همه مدارس به‌جز چهار مدرسه در نوبت صبح فعالیت می کنند.

مصلحی پور ادامه داد: به زودی شاهد افتتاح یک کلاس در دبستان قدر جاشک، دو کلاس در دبستان حاج حبیب روستای سجادیه خواهیم بود اما کارگاه هنرستان کاردانش حضرت رسول(ص) هنوز تکمیل نشده و ساختمان مدرسه راهنمایی امیرکبیر نیز پیشرفت زیادی ندارد و چشم انتظار توجه مسئولان است که با مساعدت و تلاش مسئولان این پروژه‌ها نیز به بهره‌برداری برسد.

برخی مدارس با وجود هزینه‌های بسیار نیازمند نمازخانه هستند

دبیر شورای آموزش و پرورش اضافه کرد: مدارسی نظیر هنرستان کاردانش حضرت رسول(ص)با وجود داشتن تعداد زیادی دانش آموز وتجهیزات گرانقیمت نیازمند فضای نمازخانه و سرایداری هستند.

وی با گرامیداشت هفته سوادآموزی گفت: مدیران مدارس و مجتمع های آموزشی و پرورشی فعالیت و تعامل بسیار خوبی در زمینه ارتباط و اطلاع‌رسانی با بی‌سوادان دارند که تاکنون افرادی برای مشارکت در این امر اعلام آمادگی کرده اند و به نهضت سوادآموزی معرفی شده اند.

این مسئول با یادآوری9دی گفت:نهم دی اتفاق بزرگی بود که درانقلاب ثبت شد و موجب تولد دوباره انقلاب گردید زیرا نسل جوان به میدان آمد وازدستاوردهای انقلاب ونظام حفاظت کرد که بازشاهد این خروش انقلابی خواهیم بود.

مصلحی پور تصریح کرد: اجرای نماز با اولویت نمازجماعت و آشنایی با قرآن و تعالیم قرآنی و معنوی در دستور کار قرار دارد زیرا اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد باید در این مسیر حرکت کنیم البته در این راه نیازمند مشارکت و همراهی مردم و مسئولان هستیم که نیاز به فرهنگ‌سازی برای جلب مشارکت‌های مادی و معنوی داریم.

تجهیز 19 کلاس درس بردخون به امکانات سمعی و بصری

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون خاطرنشان کرد: 19کلاس درمنطقه به امکانات سمعی بصری مجهزشده که درصورت حمایت ومشارکت نهادها ومردم، آمادگی تجهیزکلاس های دیگربه امکانات هوشمند را داریم که امیدواریم بتوانیم به‌زودی مدرسه‌ای هوشمند به طور کامل در منطقه داشته باشیم.

وی خواستار حضور اعضا در جلسات شد و گفت: بر اساس قانون، شهرداری‌ها و ادارات تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در زمینه پرداخت عوارض و احیاء و تجهیز نمازخانه و کتابخانه مدارس مشارکت کنند.

مصلحی پور همچنین از مزاحمت بلندگوهای مساجد و مراکز مذهبی که در همسایگی مدارس قرار دارند گله کرد و خواستار نظارت بر آنها شد.