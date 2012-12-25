بررسی لایحه گودبرداری نیمه تمام ماند/ انتظار 6 ساله به سر نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه ارتقای ایمنی تخریب و گودبردرای ساختمانی در شهر تهران گفت: اتفاقاتی که در جریان گودبرداری‌ها در تهران می‌افتد در هیچ یک از کشورهای دنیا رخ نمی‌دهد و این امر ناشی از عدم مسئولیت پذیری و نظارت بر ساخت و سازهاست.

وی با اشاره به آمار حوادث ریزش ساختمان بر اثر گودبرداری غیر اصولی در پایتخت گفت : از سال 86 تا 90 را به ترتیب 338، 360، 242، 198 و در سال گذشته 393 مورد است و امسال نیز آمار بالایی در این زمینه داشته ایم .

وی با بیان اینکه در دوره دوم شورای شهر کمیته ارتقای ایمنی گودبرداری‌ها با حضور مسئولانی از سازمان مدیریت بحران، وزارت راه و شهرسازی، آتش نشانی و سازمان نظام مهندسی تشکیل شد، افزود: این کمیته موظف شد که ضوابط موجود را بازنگری کند ضمن اینکه ضوابط حقوقی و نظام مسئولیت افراد دخیل در ساخت و ساز اعم از مجری، مالک و ناظر را تدوین کند.

شکیب ادامه داد: در نهایت مقررات طرح و اجرای گودبرداری‌های ساختمانی در شهر تهران توسط سازمان مدیریت بحران پایتخت تدوین و در سیصد و سی و چهارمین جلسه شورای شهر مطرح شد اما دفتر مقررات ملی ساختمان اعلام کرد که این ضوابط باید در سطح محلی ابلاغ شود.

وی درباره لایحه اخیر شهرداری تهران پیرامون ضوابط گودبرداری اظهار کرد: این لایحه به درخواست معاون شهرسازی شهردار مورد بازنگری قرار گرفت و مسئولان این معاونت مسئولیت شهرداری ناحیه را در زمینه بازرسی گودبرداری‌های سطح شهر حذف کردند.

رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهردار ناحیه مسئولیت مهمی می‌تواند بر عهده بگیرد و از حوادث ناشی از گودبرداری جلوگیری کند، گفت: شورای شهر تاکید دارد که در جریان گودبرداری‌های با خطر زیاد یا بسیار زیاد شهردار ناحیه رسما از مراحل انجام عملیات ساختمانی نظارت کند.

شکیب در عین حال تاکید کرد که مسئولیت‌های ذکرشده برای شهرداری تهران، رافع مسئولیت‌های حرفه‌ای صاحب کار و عوامل فنی او نیست و دستگاه‌های دیگر هم در جای خود باید به وظایفی که در زمینه نظارت بر کیفیت ساخت و ساز بر عهده دارند عمل کنند.

وی در ادامه به مبحث 12 مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: بر اساس این مبحث شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ونیز سازمان نظام مهندسی موظف به نظارت بر عملکرد مجری و مهندس ناظر هستند و در صورت بروز تخلف باید آن را به شورای انتظامی نظام مهندسی گزارش کنند. ضمن اینکه قبل از شروع عملیات خاکی باید توسط شخص ذیصلاح زمین از نظر استحکام و جنس خاک و پایداری ابنیه مجاور بررسی شود.

شکیب تاکید کرد : به استناد محتوای مبحث 12، شهرداری در قبال کیفیت ساخت و ساز هم مسئول است و به همین خاطر لایحه‌ یادشده در کمیسیون بررسی و چکش کاری شد و به صحن آمد.

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به واژه مهندسان مسئول پروژه گفت: باید دقیقا مشخص شود که منظور از مهندسان مسئول چه کسانی است.

وی با بیان این که باید لایحه‌ به گونه‌ای تصویب شود که ضمانت اجرا داشته باشدگفت: به هر حال با وجود این همه ساخت و ساز در سطح شهر آن هم در شرایطی که گودبرداری‌ها در ساعات شب انجام می‌شود، امکان نظارت شهردار ناحیه به طور کامل فراهم نیست.

شکیب در پاسخ به دبیر گفت: شهردار ناحیه می‌تواند کمتر بخوابد و یا چهار شب نخوابد اما این مسئولیت را که مستقیما با حفظ جان شهروندان ارتباط دارد به درستی انجام دهد.

شکیب خاطر نشان کرد: در شهر شاهد اتفاقاتی هستیم که طی آن شهروندان در خانه خود خوابیده‌اند که ناگهان ساختمان بر سرشان آوار می‌شود و جانشان را از دست می‌دهند. حالا چه اشکال دارد که شهردار ناحیه یک شب نخوابد.

دبیر تاکید کرد: من در حمایت از لایحه سخن می‌گویم و در رای گیری هم به آن رای می دهم اما لایحه باید ضمانت اجرایی داشته باشد .

لایحه گودبرداری کار شهرداری است نه من !

شکیبب بیان این که این لایحه 6 سال به تاخیر افتاده است و یک هفته دیگر هم به تاخیر بی افتد مشکلی ایجاد نمی کند گفت: این لایحه را شهرداری تهران تهیه کرده و کار من نیست.

وی خطاب به علیرضا جاوید معاون شهرسازی شهردار تهران گفت: آقای جاوید شما بگویید که لایحه را خودتان تهیه کرده‌اید. به هر حال هیچ کاری کامل نیست و کاستی‌هایی دارد. ما هم تلاش می کنیم که در جلسه علنی هفته آینده به شبهات همکاران پاسخ بدهیم. اما تاکید می‌کنم که تصویب این لایحه نباید بیشتر از این به طور بیانجامد.

نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در جریان بررسی این لایحه هم خواستار آن شد که مواد این لایحه به گونه ای تنظیم شود که پشتوانه علمی و اجرایی داشته باشد .

پروین احمدی نژاد عضو دیگر شورا نیز گفت: تاریخ گودبرداری یک ماه قبل به همسایه های همجوار اطلاع داده شود و در تابلوی مشخصات ملک تاریخ گودبرداری ذکر شود .

ساعی نیز در این جلسه گفت : بسیاری از کسانی که در اثر گودبرداری های غیر اصولی خسارت می بینند کارگران افغانی هستند که با وجود بیمه بودن خسارتی به آنها تعلق نمی گیرد .در نهایت بررسی این لایحه به جلسه علنی هفته آینده موکول شد.