به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخایی ظهر سه شنبه در نشست کمیته اطلاع رسانی بزرگداشت نهم دی با بیان اینکه این روز حماسه ای دیگر در نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، افزود: اتحاد مردم فقط برای دفاع از هویت نظام جمهوری اسلامی و دفاع از ولایت فقیه وارزشهای اسلامی بود.

رسانه های داخلی در روشنگری فتنه سال 88 نقش مهمی داشتند

وی با بیان اینکه شعارهای ۹ دی، شعارهای همیشگی نبود، اضافه کرد: بلکه شعارهای جدیدی که از پیوند عشق به ولایت، عاشورا و انقلاب و نفرت از دشمنان حریم ولایت به دست آمده بود.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان سمنان با اشاره به این مطلب که رسانه های داخلی در روشنگری فتنه سال 88 و آگاهی بخشی مردم در حرکت خودجوش در حماسه نهم دی نقش مهمی داشتند خواستار تبیین تجربیات به دست آمده از حماسه نهم دی شد و اهتمام ویژه رسانه های استان سمنان را برای بزرگداشت این حماسه ماندگار و مردمی خواستار شد.

نهم دی تجمع مردم علیه خواص بی بصیرت بود

کارخایی با بیان این مطلب که نکته ای که نهم دی را متمایز می کند، حضور میلیونی مردم و نمایش اعتماد به نظام در اوج فضاسازی دشمنان خارجی و داخلی بود، افزود: ۹ دی تنها تجمع میلیونی مردم علیه خواص بی بصیرت بود.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری سمنان تصریح کرد: اگر بخواهیم اهداف مردم برای حضور در حماسه نهم دی‌ماه را بر شماریم، اعتراض به خواص بی بصیرت، جزء اهداف اصلی مردم خواهد بود.

حماسه نهم دی نماد اطاعت پذیری از ولایت فقیه بود

قائم مقام مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان نیز در این نشست حماسه نهم دی را نماد اطلاعت پذیری و پیروی مردم از ولایت فقیه عنوان کرد.

علی مسلمان با اشاره به این مطلب که قیام مردمی 9 دی در جهت رسوایی فتنه‌گران عاشورا ستیز بود، عنوان کرد: 9 دی یک قیام ملی، مردمی و یک حرکت ولایت مدارانه در دفاع از نظام و مقام معظم رهبری بود که این حرکت خودجوش منجر به ختم قائله فتنه شد.

وی افزود: آحاد مردم در این روز، ولایت مداری خود را به بهترین و با شکوه ترین شکل به نمایش گذاشتند.

حماسه نهم دی، اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی را نشان داد

مسلمان ضمن بیان اینکه مردم در حماسه 9 دی حجت را بر همه تمام کردند اظهار داشت: 9 دی نشان‌ دهنده اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی بود اما نکته بارز در خلق این حماسه حضور نسل سوم انقلاب و آینده سازان است، لذا غربی‌ها بدانند با هیچ روشی نمی‌توانند نفوذ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران را مهار کنند.

وی بر برگزاری برنامه های ویژه به مناسبت فرارسیدن نهم دی ماه تاکید و خاطرنشان کرد: بیشترین تاکید برنامه های نهم دی امسال بر نقش ولایت فقیه و تاثیر فرمانبرداری مردم از ولایت در این حماسه بزرگ باشد.

قائم مقام مدیر کل صدا و سیمای مرکز سمنان با اشاره به حرکت خودجوش مردمی در ایجاد حماسه نهم دی، اظهار داشت: با این حرکت که آحاد مردم در آن حضور داشتند بساط فتنه 88 برچیده شد.

مردم اهانت به مقدسات را نمی پذیرند

مسلمان با اشاره بر حضور مردم در حماسه باشکوه نهم دی 88 گفت: مردم اهانت به مقدسات را نخواهند پذیرفت و با صرف نظر از هرگونه جناح بندی سیاسی به صحنه خواهند آمد و فرمان ولایت فقیه را سرلوحه کارهای خود قرار می دهند.

وی ضمن تاکید بر اینکه این روز ملی را هرگز نباید از یاد برد، اظهار دشت: باید برنامه های مختلف برای سالروز حماسه بزرگ نهم دی در نظر گرفته شود.

مسلمان خواستار فعالیت مناسب رسانه ها برای پوشش برنامه ها و بزرگداشت این روز ملی شد و گفت: صدا و سیمای مرکز سمنان آمادگی پوشش برنامه های ویژه این ایام در نهادهای مختلف استان را دارد.

مسلمان با بیان اینکه پیچیدگی شرایط و دشواری تشخیص حق از باطل در فتنه 88 بر کسی پوشیده نیست، افزود: از این نظر شرایط سال 88 مانند واقعه عاشورا بود که اگر حق ملاک و معیار تشخیص قرار نمی گرفت تصمیم گیری ها مشکل می شد.

حماسه نهم دی آزمایش بزرگ ملت ایران اسلامی بود

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان نیز در این نشست حماسه نهم دی را آزمایش بزرگ ملت ایران اسلامی دانست و اظهار داشت: مردم ایران با ولایتمداری و تبعیت از ولایت فقیه در حماسه نهم دی بصیرت خود را نشان دادند و از این آزمایش سربلند بیرون آمدند.

حجت الاسلام یدالله تقوی نیا با بیان اینکه 9 دی سیلی محکم مردم به دشمن و جریان فتنه بود، افزود: نقش خودجوش مردم در خلق حماسه نهم دی انکار ناشدنی است و مردم در این حماسه بزرگ از خواصی که دچار غرور و انحراف شدند پیشی گرفتند.

بنا بر این گزارش: در این نشست نمایندگان رسانه های مکتوب، خبرگزاری ها و صدا و سیمای مرکز سمنان بر برگزاری باشکوه برنامه های بزرگداشت نهم دی تاکید کردند و خواستار اطلاع رسانی مناسب و به موقع برنامه، همایش و نشست های ویژه بزرگداشت این حماسه شدند.