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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

امین خاکی به مهر خبر داد:

طرح تعریض جاده منتهی به حرم امامزاده عبدالله(ع) محمدشهر آغاز شد

طرح تعریض جاده منتهی به حرم امامزاده عبدالله(ع) محمدشهر آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای محمدشهر کرج گفت: طرح تعریض جاده و بلوار منتهی به حرم امامزاده عبدالله(ع) با تخصیص 150 میلیون تومان از بودجه‏های استانی آغاز شد.

بیژن امین خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: هم اکنون حدود 10 روز است که کارهای اولیه این طرح مانند زیرسازی و جدول‏گذاری آغاز شده است.

امین خاکی در ادامه توضیح داد: در بحث تملک برخی از املاکی که در این مسیر قرار دارند نیز اقدام شد و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.

آغاز ساخت یک خیابان جدید در محمدشهر

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی محمدشهر در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: همچنین ساخت یک خیابان که مناطقی از قبیل شهرک ولدآباد و روستای‏علی‏آباد گونه را به جاده اصلی محمدشهر مرتبط می‏کند نیز در حال تکمیل است.

امین خاکی یادآور شد: این خیابان که 16 متر عرض و در حدود یک کیلومتر طول دارد در جوار شهرک طلائیه قرار دارد و هم اکنون مرحله زیرسازی این خیابان در حال انجام است.

به گفته وی از مهمترین فواید ایجاد این خیابان 16 متری کاهش ترافیک و همچنین کاهش زمان طول مسیر ارتباطی با جاده اصلی شهر محمدشهر برای شهروندان شهرک‏هایی همچون ولدآباد است.
 

کد مطلب 1775619

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