طرح تعریض جاده منتهی به حرم امامزاده عبدالله(ع) محمدشهر آغاز شد

بیژن امین خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: هم اکنون حدود 10 روز است که کارهای اولیه این طرح مانند زیرسازی و جدول‏گذاری آغاز شده است.



امین خاکی در ادامه توضیح داد: در بحث تملک برخی از املاکی که در این مسیر قرار دارند نیز اقدام شد و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.



آغاز ساخت یک خیابان جدید در محمدشهر



رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی محمدشهر در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: همچنین ساخت یک خیابان که مناطقی از قبیل شهرک ولدآباد و روستای‏علی‏آباد گونه را به جاده اصلی محمدشهر مرتبط می‏کند نیز در حال تکمیل است.



امین خاکی یادآور شد: این خیابان که 16 متر عرض و در حدود یک کیلومتر طول دارد در جوار شهرک طلائیه قرار دارد و هم اکنون مرحله زیرسازی این خیابان در حال انجام است.



به گفته وی از مهمترین فواید ایجاد این خیابان 16 متری کاهش ترافیک و همچنین کاهش زمان طول مسیر ارتباطی با جاده اصلی شهر محمدشهر برای شهروندان شهرک‏هایی همچون ولدآباد است.

