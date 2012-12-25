بیژن امین خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: هم اکنون حدود 10 روز است که کارهای اولیه این طرح مانند زیرسازی و جدولگذاری آغاز شده است.
امین خاکی در ادامه توضیح داد: در بحث تملک برخی از املاکی که در این مسیر قرار دارند نیز اقدام شد و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.
آغاز ساخت یک خیابان جدید در محمدشهر
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی محمدشهر در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: همچنین ساخت یک خیابان که مناطقی از قبیل شهرک ولدآباد و روستایعلیآباد گونه را به جاده اصلی محمدشهر مرتبط میکند نیز در حال تکمیل است.
امین خاکی یادآور شد: این خیابان که 16 متر عرض و در حدود یک کیلومتر طول دارد در جوار شهرک طلائیه قرار دارد و هم اکنون مرحله زیرسازی این خیابان در حال انجام است.
به گفته وی از مهمترین فواید ایجاد این خیابان 16 متری کاهش ترافیک و همچنین کاهش زمان طول مسیر ارتباطی با جاده اصلی شهر محمدشهر برای شهروندان شهرکهایی همچون ولدآباد است.
امین خاکی به مهر خبر داد:
طرح تعریض جاده منتهی به حرم امامزاده عبدالله(ع) محمدشهر آغاز شد
کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای محمدشهر کرج گفت: طرح تعریض جاده و بلوار منتهی به حرم امامزاده عبدالله(ع) با تخصیص 150 میلیون تومان از بودجههای استانی آغاز شد.
بیژن امین خاکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: هم اکنون حدود 10 روز است که کارهای اولیه این طرح مانند زیرسازی و جدولگذاری آغاز شده است.
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