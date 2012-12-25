ساماندهی طرح های بافت فرسوده کرمانشاه باید با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر،دادوش هاشمی ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی و بهسازی خیابان مدرس که با حضور معاون امور عمرانی استانداری، شهردار کرمانشاه و مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی خیابان مدرس در محل سالن جلسان استانداری برگزار شد، گفت: کرمانشاه در بافت های فرسوده به جهت تردد و عبور و مرور وسائط نقلیه دارای مشکل است لذا تسریع در اجرای ساماندهی بافت های فرسوده این شهر ضروری است.

وی افزود: برنامه های مصوب برای اجرای این طرح باید با جدیت دنبال و پیگیری شوند و کوتاهی در اجرای آن پذیرفتنی نیست.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: اجرای ساماندهی طرح خیابان مدرس یک طرح بسیار ضروری در روان سازی ترافیک و رفع معضل در تردد خودروها و همچنین زیباسازی بافت مرکزی و اصلی شهر است، لذا مسولین مربوطه باید با اقتدار و اجرای برنامه های ویژه نسبت به ساماندهی آن اقدام کنند.

هاشمی گفت: پروژه های طرح ساماندهی خیابان مدرس باید با نگاه حل معضل ترافیک این منطقه اجرایی و عملیاتی شوند.

وی افزود: خوشبختانه برای اجرای ساماندهی خیابان مدرس برنامه های خوبی تدوین شده است لذا تسریع در اجرای آنها ضروری است.

استاندار کرمانشاه افزود: ساماندهی خیابان مدرس که از ابتدای میدان آزادی تا میدان انقلاب (شهرداری سابق) است، باید طبق برنامه ریزی های صورت گرفته دنبال و پیگیری شود.

در ادامه این جلسه روند اجرایی پروژ ه ها و طرح های ساماندهی و بهسازی خیابان مدرس مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

