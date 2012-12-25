کاهش 11.6 درصدی ازدواج در 9 ماه اول سالجاری در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر مهدی چقایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در این مدت 11 هزار و 690 واقعه ازدواج ثبت شده است.

وی با بیان اینکه کاهش ازدواج ارتباط مستقیم با کاهش موالید دارد و در رشد جمعیت نیز تاثیر دارد، اظهار کرد: کاهش جمعیت را زنگ خطری برای کشور که برنامه ریزان و سیاستگداران باید به آن توجه کنند.

چقایی با اشاره به اینکه، کاهش جمعیت در کاهش رشد و توسعه کشور تاثیر دارد، گفت: در 9 ماهه نخست سال دو هزار و 388 واقعه طلاق ثبت شده که نسبت به پارسال 14.6 درصد افزایش داشته است.

چقایی گفت: در سال 85 از هر هشت ازدواج یکی به طلاق ولی در سال 89 از هر 5 ازدواج منتهی شده است.

مدیر کل ثبت احوال استان مرکزی با اشاره به اینکه بیشتر طلاق ها در یک ساله اول ازدواج رخ داده، تصریح کرد: بیشتر طلاق ها در زنان در گروه سنی 20 تا 24 سال و در مردان در گروه سنی 25تا 29 صورت گرفته است.

وی در خصوص ثبت ولادت و فوت در استان ادامه داد: در 9 ماهه نخست امسال 16 هزار و 250 واقعه ولادت ثبت شده که نسبت به سال گذشته رشد 2.9 درصدی داشته است و در این مدت نیز پنج هزار و 709 واقعه وفات ثبت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهش 7.2 درصدی داشته است.

