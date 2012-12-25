خودامدادی در خانواده رواج یابد/ سنجش آمادگی مقابله با بحران در قدس

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر امروز در حاشیه برگزاری مانور زلزله شهرستان قدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بخشهای مختلف بیمارستانی، اورژانسی، خدمات، اجرایی و امنیتی و سایر بخشها به خوبی در صحنه این مانور ایجاد شده است تا شرایط عادی برای شرکت کنندگان به وجود آید.

وی افزود: در این میان همکاری ارگانها و انتقال تجهیزات به صحنه بسیار مناسب بود و با توجه به ارزیابی های انجام شده، نیروهای فنی و تخصصی ضعفها و قدرتها را آنالیز کرده تا در مانورهای آینده رفع شود و بهبود یابد.

خودامدادی در خانواده ها رواج یابد



این مسئول با اشاره بر لزوم آموزش به منظور افزایش آمادگی مردم عنوان کرد: خودامدادی از مسائل مهمی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد، در واقع در هر خانواده یک امدادگر خود امداد مورد نیاز است.

جهانبخشی ادامه داد: تجربه ثابت کرده اولین افرادی که در صحنه حاضر می شوند همان افراد درگیر صحنه و قربانیان هستند و مردم باید آمادگی داشته باشند تا قبل از حضور امدادگران از خود در مقابل حوادث دفاع کنند.

آموزش به شهروندان اصلی ترین نکته در بلایای طبیعی است

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: شهروندان باید از حداقل آموزشهای ایمنی آگاهی داشته باشند تا علاوه بر خود، به دیگر حادثه دیدگان نیز امدادرسانی کنند.

وی گفت: آموزش خودامدادی در دستور کار جمعیت هلال احمر قرار گرفته است اما این آموزشها تا حدی نیست که جای نگرانی وجود نداشته باشد.

سطح آموزشهای محلی و خانگی ارتقا یابد



این مسئول تاکید کرد: برای پیشگیری از حوادث، باید آموزشها به طور مرتب و مستمر و حتی در شرایطی به صورت تکراری انجام شود تا سطح آمادگی آموزشهای محلی و خانگی ارتقای کمی و کیفی یابد.