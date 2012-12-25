به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان ‌مهر در جلسه ستاد استانی پشتیبانی کاروان‌های راهیان‌نور خراسان رضوی، اظهار کرد: مهمترین هدفی که باید از برپایی این اردوها دنبال کنیم، زنده نگه داشتن نام شهدا است.

وی آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت و اشاعه و ترویج این فرهنگ در نسل سوم انقلاب را یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به رغبت روزافزون مردم به ویژه نسل جوان برای بازدید از مناطق جنگی و اردوهای راهیان نور، اظهار کرد: اگر در این حوزه اقدامات لازم به موقع انجام و از فرصت به خوبی استفاده نشود، دشمن برنامه‌های انحرافی خود را برای این قشر اجرا می کند.

فروزان‌مهر با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه خاطرات جنگ گنجینه ای تمام نشدنی است و باید برای آیندگان ترسیم شود، تصریح کرد: می بایست از ظرفیت اردوهای راهیان نور در این راستا به خوبی استفاده شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی به عنوان یک تکلیف، پای کار حاضر شوند .

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سهمیه امسال استان برای اعزام به مناطق جنگی حدود 60 هزار نفر است، افزود: به منظور هر چه بهتر برگزارشدن این اردوهای فرهنگی، معنوی، از دستگاه های اجرایی استان انتظار می رود به تناسب بضاعت خود از این حرکت ارزنده پشتیبانی و نسبت به تقبل هزینه های سفر جامعه هدف اقدام کنند.

وی با تاکید بر اعمال تدابیر لازم و استفاده از امکانات مناسب به ویژه در زمینه ایاب و ذهاب در راستای ایجاد سفری ایمن برای زائران، تاکید کرد: از تمامی ظرفیت‌ حمل و نقل ریلی استان برای اعزام دانش‌آموزان و دانشجویان استفاده شود.

سردار غلامرضا احمدی، فرمانده سپاه امام رضا(ع) نیز در این جلسه با بیان اینکه سال گذشته حدود 50 هزار نفر از استان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اعزام شده اند، گفت: در سال جاری نیز تا کنون، 17 هزار دانش آموز و دانشجوی دختر به این مناطق اعزام شده و اعزام پسران نیز از ابتدای بهمن ماه آغاز می شود