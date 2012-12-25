داریوش وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: امید است تا اواخر سال جاری بتوانیم با تأسیس فضای یاد شده این اقدام تاثیرگذار را اجرایی کنیم.
وکیلی با بیان اینکه شهر محمدشهر دارای پتانسیلهای ورزشی بسیاری است، افزود: تا زمانی که فضایی برای تمرین ورزشکاران ایجاد نشده باشد تمام حرف هایی که می توان درباره موفقیت تیمهای ورزشی زد فقط یک شعار است.
وی اضافه کرد: به همین خاطر فعلاً نمیتوانیم بگوییم که آیا تیم هندبال شهر محمدشهر که به تازگی در حال شکلگیری است آیا به موفقیتهای مدنظر خواهد رسید یا خیر؟
به گفته وی نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در محمدشهر قولهای مساعدی را در خصوص راهاندازی هرچه سریعتر سالن تمرین برای تیم هندبال محمدشهر داده است.
کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هندبال شهر محمدشهر کرج گفت: در حال حاضر مهمترین هدف مسئولان و تیم هندبال محمدشهر تأمین فضایی برای تمرین و آمادگی هرچه بیشتر برای مسابقات است.
داریوش وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: امید است تا اواخر سال جاری بتوانیم با تأسیس فضای یاد شده این اقدام تاثیرگذار را اجرایی کنیم.
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