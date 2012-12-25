داریوش وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: امید است تا اواخر سال جاری بتوانیم با تأسیس فضای یاد شده این اقدام تاثیرگذار را اجرایی کنیم.



وکیلی با بیان اینکه شهر محمدشهر دارای پتانسیل‏های ورزشی بسیاری است، افزود: تا زمانی که فضایی برای تمرین ورزشکاران ایجاد نشده باشد تمام حرف هایی که می توان درباره موفقیت تیم‏های ورزشی زد فقط یک شعار است.



وی اضافه کرد: به همین خاطر فعلاً نمی‏توانیم بگوییم که آیا تیم هندبال شهر محمدشهر که به تازگی در حال شکل‏گیری است آیا به موفقیت‏های مدنظر خواهد رسید یا خیر؟



به گفته وی نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در محمدشهر قول‏های مساعدی را در خصوص راه‏اندازی هرچه سریعتر سالن تمرین برای تیم هندبال محمدشهر داده است.