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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

وکیلی در گفتگو با مهر:

مهمترین دغدغه هندبالیست‏های محمدشهر تامین محل تمرین است

مهمترین دغدغه هندبالیست‏های محمدشهر تامین محل تمرین است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت هندبال شهر محمدشهر کرج گفت: در حال حاضر مهمترین هدف مسئولان و تیم هندبال محمدشهر تأمین فضایی برای تمرین و آمادگی هرچه بیشتر برای مسابقات است.

داریوش وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: امید است تا اواخر سال جاری بتوانیم با تأسیس فضای یاد شده این اقدام تاثیرگذار را اجرایی کنیم.

وکیلی با بیان اینکه شهر محمدشهر دارای پتانسیل‏های ورزشی بسیاری است، افزود: تا زمانی که فضایی برای تمرین ورزشکاران ایجاد نشده باشد تمام حرف هایی که می توان درباره موفقیت تیم‏های ورزشی زد فقط یک شعار است.

وی اضافه کرد: به همین خاطر فعلاً نمی‏توانیم بگوییم که آیا تیم هندبال شهر محمدشهر که به تازگی در حال شکل‏گیری است آیا به موفقیت‏های مدنظر خواهد رسید یا خیر؟

به گفته وی نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در محمدشهر قول‏های مساعدی را در خصوص راه‏اندازی هرچه سریعتر سالن تمرین برای تیم هندبال محمدشهر داده است.

کد مطلب 1775633

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