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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۰۱

بزرگیان تذکر داد:

لزوم جلوگیری از ورود مجموعه‌های فامیلی در دستگاه‌ها بانظارت استانداری بر جذب نیرو

لزوم جلوگیری از ورود مجموعه‌های فامیلی در دستگاه‌ها بانظارت استانداری بر جذب نیرو

کرج – خبرگزاری مهر: معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری گفت: مسئولان نظارتی استانداری با در نظر گرفتن اصل شایسته سالاری و اختیاراتی که در خصوص جذب نیروها به ویژه در شهرستانها دارند؛ از ورود مجموعه های فامیلی در دستگاه ها جلوگیری کنند تا بخشی از سلامت نظام اداری حفظ شود.

به گزارش خبرنگارمهر، احمد بزرگیان در همایش سلامت اداری در باشگاه میلاد البرز به تبیین ماهیت فساد در دستگاه ها پرداخت و گفت: وجود قدرت پنهان کار، انحصاری، بدون پاسخگویی و شفافیت فساد را در نظام اداری ایجاد می کند.

وی افزود: زمانی که خدمات بدون شفاف سازی و...باشد شاهد شکل گیری فساد خواهیم بود.

بزرگیان در ادامه به راه اندازی پورتال ایران مردم و مزایای آن اشاره کرد و گفت: پورتال ایران مردم گامی در شفاف سازی خدمات خواهد بود که  پایلوت آن از قزوین آغاز شد و اگر استانداری البرز نیز اعلام آمادگی کند از ماه آینده پورتال ایران مردم را جهت ارائه خدمات الکترونیک به مردم استان البرز راه اندازی خواهیم کرد.

بزرگیان افزود: در صدد آن هستیم تا پایان دولت دهم 750 خدمت دولت را به صورت تمام الکترونیک فراهم آوریم.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در بخش دیگری با اشاره به آمارهای مستند از نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی استان گفت: سه دستگاه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد سه دستگاه برتر شناخته شده اند.

وی افزود: در بخش رضایتمندی نیز در سال 90 امتیاز البرز مناسب بوده و بالای 80 درصد را کسب کرده است.

بزرگیان گفت: شاخص و میانگین استان البرز در کشور از 4.8 درصد میزان، 2.8 درصد بوده است و کسری این رقم باید توسط مسئولان ارشد استان بررسی و به میانگین کشوری برسد.

آمار قابل توجهی از تخلفات اداری البرز ارائه شده است

وی افزود: در این بین آمار قابل توجهی نیز توسط دادگستری این استان از جرایم نظام اداری تدوین و دراختیار ناظران جهت رسیدگی قرار گرفته است.

بزرگیان از مسئولان خواست برای سال 91 یک دستگاه را که خدمات آن تنها به شیوه الکترونیکی ارائه می شود و ارتباطی به شکل مستقیم با ارباب رجوع ندارد، به عنوان دستگاه برتر معرفی نمایند.

لزوم نظارت استانداری بر جذب نیرو

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری کشور در بخش دیگری تصریح کرد: استانداری باید به نحو جدی در شهرستانها نظارت داشته باشد تا مجموعه های فامیلی وارد دستگاه ها نشوند.

وی افزود: گاهی اوقات بر اثر برخی تعارفات و...شاهد آن هستیم مدیران مجموعه خویشاوندان خود را وارد دستگاه اداری کرده اند و بر خلاف قانون ابلاغی حتی قرارداد نیز تنظیم شده است.

بزرگیان در پایان گفت: این موضوع باید به منظور کاهش آثار فساد در نظام اداری به  نحوی جدی مورد توجه قرار گیرد؛ و با اختیاراتی که به استانداری البرز در جذب نیرو داده شده است بهترین ها برگزیده و در منصب های اداری فعالیت کنند.

کد مطلب 1775635

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