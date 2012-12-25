به گزارش خبرنگارمهر، احمد بزرگیان در همایش سلامت اداری در باشگاه میلاد البرز به تبیین ماهیت فساد در دستگاه ها پرداخت و گفت: وجود قدرت پنهان کار، انحصاری، بدون پاسخگویی و شفافیت فساد را در نظام اداری ایجاد می کند.

وی افزود: زمانی که خدمات بدون شفاف سازی و...باشد شاهد شکل گیری فساد خواهیم بود.

بزرگیان در ادامه به راه اندازی پورتال ایران مردم و مزایای آن اشاره کرد و گفت: پورتال ایران مردم گامی در شفاف سازی خدمات خواهد بود که پایلوت آن از قزوین آغاز شد و اگر استانداری البرز نیز اعلام آمادگی کند از ماه آینده پورتال ایران مردم را جهت ارائه خدمات الکترونیک به مردم استان البرز راه اندازی خواهیم کرد.

بزرگیان افزود: در صدد آن هستیم تا پایان دولت دهم 750 خدمت دولت را به صورت تمام الکترونیک فراهم آوریم.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در بخش دیگری با اشاره به آمارهای مستند از نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی استان گفت: سه دستگاه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد سه دستگاه برتر شناخته شده اند.

وی افزود: در بخش رضایتمندی نیز در سال 90 امتیاز البرز مناسب بوده و بالای 80 درصد را کسب کرده است.

بزرگیان گفت: شاخص و میانگین استان البرز در کشور از 4.8 درصد میزان، 2.8 درصد بوده است و کسری این رقم باید توسط مسئولان ارشد استان بررسی و به میانگین کشوری برسد.

آمار قابل توجهی از تخلفات اداری البرز ارائه شده است

وی افزود: در این بین آمار قابل توجهی نیز توسط دادگستری این استان از جرایم نظام اداری تدوین و دراختیار ناظران جهت رسیدگی قرار گرفته است.

بزرگیان از مسئولان خواست برای سال 91 یک دستگاه را که خدمات آن تنها به شیوه الکترونیکی ارائه می شود و ارتباطی به شکل مستقیم با ارباب رجوع ندارد، به عنوان دستگاه برتر معرفی نمایند.

لزوم نظارت استانداری بر جذب نیرو



معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری کشور در بخش دیگری تصریح کرد: استانداری باید به نحو جدی در شهرستانها نظارت داشته باشد تا مجموعه های فامیلی وارد دستگاه ها نشوند.

وی افزود: گاهی اوقات بر اثر برخی تعارفات و...شاهد آن هستیم مدیران مجموعه خویشاوندان خود را وارد دستگاه اداری کرده اند و بر خلاف قانون ابلاغی حتی قرارداد نیز تنظیم شده است.

بزرگیان در پایان گفت: این موضوع باید به منظور کاهش آثار فساد در نظام اداری به نحوی جدی مورد توجه قرار گیرد؛ و با اختیاراتی که به استانداری البرز در جذب نیرو داده شده است بهترین ها برگزیده و در منصب های اداری فعالیت کنند.