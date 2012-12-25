استان تهران آمادگی مطلوبی برای مقابله با بحران دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی جاپلقی ظهر امروز در حاشیه برگزاری مانور بزرگ زلزله شهرستان قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، این مانور را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: با برگزاری این مانور آمادگی بحران در سطح عملی سنجش شد.

وی افزود: دستگاه های اجرایی، عملیاتی و امدادی با آمادگی خوب خود اقتدار دولت را در زمینه مقابله با بحران نشان دادند.

برگزاری مانورها زنگ هشداری برای مردم و مسئولان است



این مسئول عنوان کرد: مانورها زنگ هشداری برای مردم و مسئولان است تا آمادگی لازم برای مقابله با بحرانها و حوادث و بلایای طبیعی به وجود آید.

جاپلقی ادامه داد: از حادثه نباید غفلت کرد، زیرا حوادث زمانی به سراغ ما می آیند که مورد غلفت قرار گرفته ایم.

میزان آمادگی استان تهران برای مقابله با حوادث مطلوب است



مدیر بحران استان تهران یادآور شد: با وجود تجهیزات و امکانات، در حال حاضر آمادگی استان تهران برای مقابله با بحران در سطح مطلوبی است اما در بحث ساخت و ساز و آمادگی مردم همچنان مشکلاتی وجود دارد.

وی تاکید کرد: باید از طریق رسانه های جمعی، این آمادگی به مردم و دستگاه های اجرایی ارائه و گوشزد شود.