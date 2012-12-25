به گزارش خبر نگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر سه شنبه در جمع شعرای آئینی و اعضای انجمن شعر آئینی شهرستان سمنان با بیان اینکه سرودن اشعار آئینی و عاشورایی جهاد فرهنگی از راه زبان است، گفت: هنرمندی در عرصه های دینی و عاشورایی نوعی جهاد افضل است.

وی با بیان اینکه ادبیات آیینی به نوعی از ادبیات گفته می‏ شود که دین در محور آن قرار دارد، اظهار داشت: نگاه آیینی به پدیده ‏ها، استوانۀ اصلی آن به حساب می ‏آید.

عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: ادبیات آیینی دارای ویژگی هایی چون تقدس گرایی، اسطوره گرایی و ارزش باوری است.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به این مطلب که ادبیات عاشورایی تنها در محور دین نمی‏ چرخد بلکه به عاشورا به عنوان نمادی از دینداری نگاه می‏ کند، گفت: این نوع ادبیات برخلاف ادبیات آیینی که سابقۀ بس کهن دارد ریشه تاریخی آن به حوادث کربلا مربوط می شود.

وی ضمن تصریح بر اینکه ادبیات عاشورایی در فرهنگ شیعه جایگاه ویژَه ای دارد، تاکید کرد: ادبیات عاشورایی بخش عمدۀ ادبیات ما را تشکیل می‏ دهد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه شاعران بسیاری به همین مناسبت شعر سروده اند و کتاب های فراوان در این زمینه به چاپ رسیده است، گفت: اشعار عاشورایی و حسینی باید با ایجاد تحول در خوانندگان در عرصه انسان سازی و تربیتی تاثیرگذار باشد.

در این مراسم تعدادی از شعرا، سروده های خود را در زمینه عاشورای حسینی قرائت کردند.