موردی از قاچاق کالا و ارز در اسلام آباد غرب دیده نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالله بابلی صبح سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا این شهرستان بیان داشت: در این شهرستان مورد خاصی درخصوص قاچاق کالا و ارز گزارش نشده است و بصورت مستمر از جایگاه های عرضه سوخت بازدید بعمل می آید.

وی افزود: در آذر ماه سال جاری سه میلیون و 185 هزار لیتر بنزین، هفت میلیون و 872 هزار لیتر نفت گاز ،شش میلیون و 855 هزار لیتر نفت سفید و 748 هزار لیتر نفت کوره در سطح شهرستان عرضه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده باید در بین اقشار مختلف استفاده از کالای ایرانی نهادینه شود.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به مرزی نبودن شهرستان مورد خاصی از قاچاق کالا و ارز گزارش نشده است و با برنامه ریزی های صورت گرفته در صورت مشاهده برخورد جدی بعمل خواهد آمد.

جلسه تنظیم بازار در اسلام آباد غرب برگزار شد

فرماندار اسلام آباد غرب گفت:150 تن پرتقال و 100 تن سیب درختی با کیفیت مطلوب در جهت تنظیم بازار میوه شب پایان سال در سردخانه های این شهرستان ذخیره سازی خواهد شد.

صدرالله بابلی با بیان این مطلب افزود: با توجه به قرار گرفتن شهرستان در مسیر شهرستان و استان های همجوار در صورت نیاز این میزان افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در بحث توزیع برنج مشکل خاصی وجود ندارد و علاوه بر وجود برنج با قیمت آزاد در سطح شهر طی دو روز گذشته 15 تن برنج با قیمت مصوب دولتی در 25 مرکز فروش در نقاط مختلف شهر بویژه مناطق فقیر نشین با قیمت مصوب توزیع شده است و بزودی با پیگیری های بعمل آمده 500 تن برنج اروگوئه وارد شهر خواهد شد و شهروندان محترم اسلام آبادی برنج مورد نیاز خود را به اندازه مصرف خریداری کرده و سعی کنند از ذخیره سازی این کالا در منازل خود اجتناب ورزند و بحمدالله این محصول به اندازه کافی در سطح شهر وجود دارد و مشکل خاصی در این راستا وجود ندارد.

فرماندار اسلام آباد در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: طی سه روز گذشته شش واحد خبازی متخلف و همچنین دو سالن غذاخوری متخلف با تشکیل پرونده به تعزیرات معرفی شده اند.

700واحد از مساکن مهر، اسلام آباد غرب آماده بهره برداری است

معاون عمرانی استانداری، مدیر کل دفتر فنی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی، مدیر آب و فاضلاب شهری استان، فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان اسلام آباد غرب از پروژه مسکن مهر این شهرستان بازدید کردند.

در این بازدید معاون عمرانی استانداری کرمانشاه از نزدیک از روند اجرای پروژه مسکن مهر اسلام آباد بازدید و بیان داشت: این پروژه از پیشرفت مناسبی برخوردار است و پیش بینی می شود و در صورت مساعد بودن هوا با آماده سازی معابر این پروژه در ایام دهه مبارک فجر حدود 700 واحد که کار اجرای آنها به پایان رسیده است به متقاضیان واگذار شود.

در ادامه معاون عمرانی استانداری از پروژه های در حال اجرا سطح شهر بازدید و نکات مورد نیاز را متذکر شد و تسریع و نظارت بر اجرای پروژه را مورد تاکید قرار داد.