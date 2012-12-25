تحول در آموزش و پرورش نیازمند معلمان پژوهنده/ تجلیل از 75 معلم پژوهشگر

به گزارش خبرنگار مهردکتر نصرالله عرفانی عضو هیئت علمی دانشگاه همدان در همایش پژوهش در آموزش و پرورش استان مرکزی قبل از ظهر امروز در اراک افزود: دانش آموزان رکن اصلی در آموزش و پرورش هستند و تعلیم و تربیت آنان باید بر پایه شناخت و آگاهی از آنان باشد.

وی گفت: اگر قرار است در تحقق سند چشم انداز آموزش و پروش گامی برداشته شود باید روی معلمان سرمایه گذاری شود.

عرفانی اضافه کرد: معلمان باید در بهبود روش ها بکوشند و اطلاعات خود را به روز کرده و در نقش پژوهشگر در جامعه حاضر شوند.



وی با اشاره به پیشرفت علمی در دنیا و حرکت رو به شتاب علم اظهار کرد: معلمان و مربیان ما باید در همه زمینه ها وارده شده و متخصص باشند تا بتوانند پاسخگوی پرسش های ذهن خلاق دانش آموزان باشند.

این استاد دانشگاه گفت: آموزش و پرورش باید ذهن انسان را مومن در برابر خالق٬ متقی در برابر خود٬ مسئول در برابر خلق و خلاق در برابر خلقت بپروراند.

پژوهش کلید دانایی

در ادامه مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی هم ضمن تقدیر از فرهنگیان پژوهشگر گفت: پژوهش کلید دانایی و تصمیم گیری صحیح است.

سیف الله کریم زاده٬ با بیان اینکه، امنیت از نعامت های است که خداوند به انسان ها داده است٬ افزود: بهترین نعمت آرامش و امنیت است که انسان دانا و پژوهنده می تواند به این امنیت برسد.



وی با اشاره به اینکه پژوهشگران٬ معلمان٬ دانشگاهیان و اصحاب فرهنگ وظیفه دارند به دنبال حقیقت بروند و آن را به دیگران نیز بشناسانند٬ گفت: جامعه اسلامی ما برای رشد و تعالی خود به این مهم نیاز دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در بخش دیگری از سخنانش مطالعه مفید را منشا تولید علم و آگاهی دانست و خاطر نشان کرد: دانش آموزان باید هویت ملی و دینی خود را بهتر بشناسند.

وی با اشاره به سند تحول آموزش و پرورش مبنی بر رتبه بندی معلمان گفت: معلم پژوهشگر که تالیف و تحقیق داشته باشد در رتبه بالا قرار می گیرد.



کریم زاده با اشاره به تقارن هفته پژوهش و هفته بصیرت اظهار کرد: ‍تحقیق و پژوهش باید با علم و آگاهی همراه باشد و فقط به دنبال اثبات یک مطلب نباشد.

600 معلم پژوهشگر در استان مرکزی

وی در دامه به فعالیت بیش از 600 معلم پژوهنده در استان مرکزی اشاره کرد و گفت: این معلمان سالانه بیش از یک هزار پژوهش در استان اجرا می کنند.

کریم زاده، افزود: تعداد معلمان پژوهنده امسال این استان نسبت به سال قبل 113 درصد افزایش یافته و امید است این قشر سایر همکاران خود را نیز به امر تحقیق و پژوهش تشویق کنند.

در همایش علمی پژوهش در آموزش و پرورش استان مرکزی از 75 معلم پژوهنده و نویسندگان 40 مقاله برتر این نهاد تقدیر شد.