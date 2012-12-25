هشتمین جلسه کارگروه فرهنگی اجتماعی استان تهران در شهریار تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین جلسه مشترک کارگروه فرهنگی اجتماعی استان تهران، صفرعلی براتلو مدیرکل سیاسی و محمدعلی عرفان منش مدیرکل اجتماعی استانداری تهران، فدایی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری تهران، موسوی مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری، خسروجردی مدیرکل پدافند غیرعامل استان تهران، متبحری دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران حضور داشتند.



در این جلسه پیرامون فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته در سطح شهرستانهای استان تهران بحث و تبادل نظر شد.

از جمله این مباحث می توان به پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت، بازدیدهای هفتگی از خانواده شهدا، طرحهای مبارزه با مواد مخدر و سلامت اجتماعی، امنیت اجتماعی و اقتصادی، ساماندهی سکونت گاه های غیرمجاز و غیررسمی در حاشیه شهرها نام برد.

فعالیتهای فرهنگی دستگاه های دولتی طی سال در مناسبتهای مختلف از جمله دهه فجر، دهه امر به معروف، 9 دی و ... از دیگر مباحث این نشست بود.