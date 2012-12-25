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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

با حضور رئیس جمهور/

2430 طرح کشاورزی در خوزستان افتتاح شد

2430 طرح کشاورزی در خوزستان افتتاح شد

اهواز - خبرگزاری مهر: در ادامه پروژه های افتتاح شده توسط رئیس جمهور دو هزار و 430 طرح در بخش کشاورزی خوزستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های کشاورزی استان خوزستان ظهر سه شنبه توسط رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شدند.

طرحهای کشاورزی بهره برداری شده در استان خوزستان از جمله طرحهای توسعه کشاورزی مهر هستند که با اعتبارات و تسهیلات بانکی توسط بخش خصوصی اجرایی شده اند.

با بهره برداری از این طرح ها علاوه بر اینکه 83 هزار تن به ظرفیت تولیدات کشاورزی استان خوزستان افزوده شد، بیش از سه هزار و 777 فرصت شغلی جدید نیر برای بیکاران خوزستان فراهم شده است.

افتتاح این طرحها نقش مهمی در رونق اقتصادی استان خوزستان دارد و تا پایان سال جاری پیش بینی شده بیش از 20 هزار شغل توسط بخش کشاورزی و طرحهای توسعه کشاورزی مهر در این استان ایجاد شود.

رئیس جمهور در سفر یکروزه خود به استان خوزستان علاوه بر افتتاح 12 هزار و 750 واحد مسکن مهر، چهار پروژه در بخش نیشکر نیز در استان خوزستان افتتاح کرد.
 

کد مطلب 1775667

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