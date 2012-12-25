مشکل جواد نکونام حل شد/ فرهاد مجیدی مشکلی برای بازی کردن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی عصر سه شنبه در نشست مطبوعاتی پیش از بازی آلومینیوم و استقلال اظهارداشت: میثاقیان یکی از مربیان خوب و موفق فوتبال کشورمان است و در هر تیمی که حضور دارد زحمات زیادی را برای آنها می کشد.

وی با بیان اینکه بازی سختی فردا پیش رو داریم، افزود: تیمهای میثاقیان درگیرانه و فیزیکی بازی می کنند. استقلال در این فصل برای قهرمانی می جنگد و برای کسب هر سه امتیاز به بندرعباس آمدیم.

توازن در استقلال برقرار شده است

قلعه نویی با بیان اینکه توازن در استقلال برقرار شده است، ادامه داد: در فصل نقل و انتقلات نیم فصل با جذب بازیکنان مورد نظر ضعف های تیم برطرف شده است و برای تیمی که باید در لیگ برتر، لیگ قهرمانی آسیا و جام جذفی شرکت کند باید از بهترین بازیکنان را داشته باشد تا در میانه راه به مشکل برنخوریم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد عدم حضور جواد نکونام در تمرینات استقلال اظهارداشت: مشکل نکونام پس از گفتگو با فتح الله زاده حل شده است و به همراه تیم به بندرعباس آمد.

مشکل نه کاپیتانی است و نه فرهاد مجیدی، جواد نکونام به خاطر دوری از فوتبال ایران از قبل مشکلاتی داشت که این مشکلات حل شده است، امیر قلعه نوعی در ادامه عنوان کرد: شرکت نکردن نکونام در تمرینات اشتباه بود و مطمئنا اینگونه رفتارها را تکرار نخواهد کرد.

وی در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر در مورد مشکل صدور کارت بازی فرهاد مجیدی هم اظهارداشت: در مسائل اداری تیم وارد نمی شوم ولی تا آنجایی که خبر دارد مجیدی مشکلی برای بازی و صدور کارت از طرف فدراسیون فوتبال ندارد و در بازیهای آینده می توانیم از مجیدی استفاده کنیم.

سرمربی استقلال تهران افزود: ساموئل به دلیل سه کارته شدن و میثم بائو و هاشم بیگ زاده هم به خاطر مصدومیت استقلال را در بازی با آلومینیوم هرمزگان همراهی نخواهند کرد.

به گزارش مهر، بازی آلومینیوم هرمزگان و استقلال تهران در هفته هجدم لیگ برتر ساعت 15 در ورزشگاه 20 هزار نفری خلیج فارس برگزار می شود.