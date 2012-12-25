بانوی قایقران کرمانشاهی به مرحله چهارم اردوی قایقرانی بانوان راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شش پاروزن در دو بخش کایاک و کانو به اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی بانوان کشورمان دعوت شده اند که در میان آن ها نام تالانک، بانوی کرمانشاهی نیز به چشم می خورد.



چهارمین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی آب های آرام بانوان بزرگسالان از نهم دی ماه در دریاچه آزادی آغاز و این مرحله از اردو به مدت سه هفته برگزار ‏می شود و تا 30 دی ماه ادامه خواهد داشت.‏



ایرج اقلیمی مدیر تیم های ملی، مسعود مهدوی نیا سرمربی و الهه خوارزمی و آیگون پژوهش مربیان تیم ملی ‏آبهای آرام بانوان هستند.‏



نگار علی محمدی و فرنوش انواری و انسیه رهرو از گیلان در بخش کایاک و نادیا تالانک از کرمانشاه، الهه ‏نیکوحرف صالحی از تهران و معصومه داناپور از آذربایجان شرقی در بخش کانو به این مرحله از اردوی تیم ‏ملی دعوت شده اند.