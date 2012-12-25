  1. عناوین کل
۵ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

آقاصادقی:

انگیزه تحقیق و پژوهش در میان معلمان افزایش یابد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی گفت: انگیزه پژوهش و تحقیق در میان معلمان باید افزایش یابد تا دانش آموزانی مجهز به علم روز تربیت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آقاصادقی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از معلمان پژوهشگر استان مرکزی در اراک افزود: پژوهش یک امر الزامی و تکلیفی است که همه باید به آن توجه داشته باشند.

وی افزود: اگر به ایعاد مختلف هستی نگاه کنیم می بینیم که خداوند همه چیز را برای انسان آماده کرده فقط کمی فکر و اندیشه و تحقیق نیاز دارد تا بتوان از این موهبت ها استفاده کرد.
 
آقا صادقی با تاکید بر اینکه، نباید کاری را بدون مبنای پژوهشی انجام دهیم گفت: دانش آموزان امروز آینده سازان نظام اسلامی هستند٬ و آموزش برای آنان باید بر پایه تحقیق و پژوهش باشد وگر نه می تواند آسیب زا باشد.

وی با اشاره فعالیت ها و تلاش های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در راستای رسیدن به استقلال و آزادی٬ اظهار کرد: امام خمینی(ره) با قیام خود به دنیا نشان داد که رسیدن به مرزهای عزت و افتخار افسانه نیست فقط نیازمند همت بلند است.

آقا صادقی ادامه داد: دانش معلمان باید در سطح بالایی باشد تا بتوانند آینده سازان این مرزو بوم را پرورش داده و آینده درخشانی را برای ایران اسلامی رقم بزنند.

