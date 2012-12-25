انگیزه تحقیق و پژوهش در میان معلمان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آقاصادقی قبل از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از معلمان پژوهشگر استان مرکزی در اراک افزود: پژوهش یک امر الزامی و تکلیفی است که همه باید به آن توجه داشته باشند.

وی افزود: اگر به ایعاد مختلف هستی نگاه کنیم می بینیم که خداوند همه چیز را برای انسان آماده کرده فقط کمی فکر و اندیشه و تحقیق نیاز دارد تا بتوان از این موهبت ها استفاده کرد.



آقا صادقی با تاکید بر اینکه، نباید کاری را بدون مبنای پژوهشی انجام دهیم گفت: دانش آموزان امروز آینده سازان نظام اسلامی هستند٬ و آموزش برای آنان باید بر پایه تحقیق و پژوهش باشد وگر نه می تواند آسیب زا باشد.

وی با اشاره فعالیت ها و تلاش های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در راستای رسیدن به استقلال و آزادی٬ اظهار کرد: امام خمینی(ره) با قیام خود به دنیا نشان داد که رسیدن به مرزهای عزت و افتخار افسانه نیست فقط نیازمند همت بلند است.

آقا صادقی ادامه داد: دانش معلمان باید در سطح بالایی باشد تا بتوانند آینده سازان این مرزو بوم را پرورش داده و آینده درخشانی را برای ایران اسلامی رقم بزنند.