افزایش 14 درصدی راندمان تأسیسات انرژی آبفا شهری فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ابراهیمی اظهار داشت: با تلاش رابطین انرژی امورها، ادارات تابعه و کارشناسان برق و انرژی، این شرکت ضمن افزایش 14 درصدی راندمان تاسیسات انرژی موفق به کسب عنوان نخست در بخش برق و انرژی، از میان شرکت های آب و فاضلاب شهری در کشور شود.

وی با اشاره به یکی از دلایل کسب این عنوان گفت: واحد انرژی آبفای فارس در سال 1390 در قسمتهای مختلف تأسیسات شرکت بالغ بر 12 هزار و 200 میلیون ریال صرفه جویی داشته، که این مهم حاصل تلاش شبانه روزی واحد مذکور و کلیه کارشناسان و رابطان انرژی در سطح استان در ارتقاء سطح کیفی و مهندسی مجدد تأسیسات شرکت است.

رئیس گروه انرژی و سامانه های کنترل آبفای فارس ادامه داد: افزایش 14 درصدی راندمان تأسیسات انرژی شرکت دستاوردی است که از این تلاشها حاصل شده است.

ابراهیمی در خصوص فعالیت های واحد انرژی و سامانه های کنترل آبفای فارس در سطح استان طی سال گذشته یادآور شد: نصب 60 دستگاه سافت استارت به منظور کنترل جریان های هجومی در راه اندازی و ضربه قوچ موقع خاموش کردن آنها ، نصب 9 دستگاه اینورتر، به منظور کنترل دور موتور و کاهش مصرف انرژی ونصب KVAR‌ 5063خازن در سر تأسیسات، به منظور کاهش مصرف توان راکتیو، تعویض و نصب 136 کنتور سه تعرفه در سطح استان با همکاری شرکتهای توزیع برق از جمله فعالیتها است.

وی افزود: استاندارد سازی 173 دستگاه تابلو برق به صورت جزئی و کلی به منظور به روز آوری تأسیسات ، برگزاری پنج کارگاه و دوره آموزشی و قریب به یک هزار و 553 نفر ساعت آموزش جهت بهره برداران ،خرید 139 مورد لوازم ایمنی، شامل، کپسول آتش نشانی و عایق محافظتی برق به منظور تأمین امنیت جانی بهره برادران ،خرید 15 دستگاه دیزل ژنراتور به منظور تأمین برق اضطراری مورد نیاز تأسیسات حساس ، خرید 34 قلم لوازم فنی به منظور تجهیز بهره برداران از دیگر اقدامات است.

رئیس گروه انرژی و سامانه های کنترل آبفا فارس تصریح کرد: در سال گذشته مبلغ 60 هزار و 845 میلیون ریال ‌از اعتبارات جاری، سرمایه و طرحهای ملی و استانی به منظور مدیریت مصرف انرژی و ارتقاء تأسیسات انرژی در سطح استان فارس هزینه شده است .