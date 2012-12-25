مانور امداد و نجات جاده ای زمستانی در قصرشیرین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مانور امداد و نجات جاده ای ظهر سه شنبه با حضور نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر و همکاری اعضای ستاد بحران و دستگاه های امدادی قصرشیرین در ابتدای جاده مواصلاتی این شهرستان به سمت گیلانغرب برگزار شد.

رییس جمعیت هلال احمر قصرشیرین در حاشیه برگزاری این مانور، هدف از اجرای آن را حفظ آمادگی و افزایش سرعت عمل نیروهای شرکت کننده، تحکیم و حفظ انسجام دستگاه های عضو ستاد بحران و کسب آمادگی بیشتر امدادگران در برخورد با حوادث جاده ای اعلام کرد.

مهدی حاجیمرادیان با بیان اینکه برگزاری این مانورها نقش بسزایی در حفظ آمادگی نیروها و دستگاه های مرتبط با امدادرسانی دارد، افزود: حضور و آمادگی دستگاه های امدادی در این مانور موفقیت آمیز بود زیرا آن ها توانستند پویایی و حضور بموقع در مواقع بحران جاده ای را از خود نشان دهند.

وی اضافه کرد: شناسایی نقاط ضعف و قوت امدادگران، حضور فعال در مقابله با حوادث احتمالی، نجات و انتقال مصدومان حادثه، پاکسازی مسیر جاده برای تردد خودروهای عبوری و سرعت عمل در انجام وظایف محوله از مواردی بود که در این مانور با حضور امدادگران جمعیت هلال احمر، اورژانس، پلیس راه، آتش نشانی و اعضای ستاد مدیریت بحران قصرشیرین تمرین و ارزیابی شد.

حاجیمرادیان گفت: شرکت کنندگان در این مانور همچنین با مباحث رها سازی، انتقال مصدومان به مراکز درمانی و کمک های اولیه به مصدومان جاده ای آشنا شدند.



