سقوط بالابر در ساختمان نیمه کاره/ نجات معجزه آسای کارگر جوان

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 14 و 55 دقیقه امروز سقوط یک دستگاه بالابر در خیابان تکاوران شمالی به سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد که بلافاصله امدادگران دو ایستگاه خود را به محل حادثه رساندند.

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد در یک ساختمان 5 طبقه در حال ساخت یک دستگاه بالابر به علت پاره شدن کابل های آن سقوط کرده و کارگری بین طبقات چهارم و پنجم گرفتار شده است که آتش نشانان با ایمن سازی محل این کارگر را نجات دادند.

ملکی خاطرنشان کرد: کارگر ساختمانی از ناحیه گردن و سر دچار جراحت شد که برای انتقال به بیمارستان تحویل امدادگران اورژانس شد.