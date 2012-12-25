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۵ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۰۷

نوروز پور در گفتگو با مهر:

اکران فیلم های جشنواره عمار از فردا در لرستان آغاز می شود

اکران فیلم های جشنواره عمار از فردا در لرستان آغاز می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: دبیر اکران مردمی جشنواره فیلم عمار در لرستان گفت: اکران فیلم های جشنواره عمار از فردا در لرستان آغاز می شود.

محمد نوروز پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین جشنواره مردمی فیلم عمار از ساعت 14 روز چهارشنبه ششم دی ماه با برگزاری افتتاحیه در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان در این استان آغاز به کار خواهد کرد.

وی سخنران مراسم افتتاحیه این جشنواره را حجت الاسلام تیموری عنوان کرد و بیان داشت: اکران فیلم‌ها نیز در دو نوبت صبح ساعت ۱۰ الی ۱۲ و بعد از ظهر ۱۴ الی ۱۷ تا تاریخ ۸ دیماه ادامه خواهد داشت.

دبیر اکران مردمی جشنواره فیلم عمار در لرستان یادآور شد: همچنین برنامه ریزی برای اکران فیلم ها در مساجد شهرستانهای مختلف استان نیز صورت گرفته است.

نوروزپور عنوان کرد: اکران مردمی جشنواره فیلم عمار در لرستان به همت دبیرخانه جشنواره فیلم عمار، موسسه مبشر صبح و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان صورت می گیرد.

وی یادآور شد: سومین جشنواره مردمی فیلم عمار از تاریخ سوم تا نهم دی‌ماه سال جاری با بیش از ۲۵۰ اکران کننده همزمان با تهران در سراسر کشور در حال برگزاری است.

کد مطلب 1775693

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