اکران فیلم های جشنواره عمار از فردا در لرستان آغاز می شود

محمد نوروز پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین جشنواره مردمی فیلم عمار از ساعت 14 روز چهارشنبه ششم دی ماه با برگزاری افتتاحیه در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان در این استان آغاز به کار خواهد کرد.

وی سخنران مراسم افتتاحیه این جشنواره را حجت الاسلام تیموری عنوان کرد و بیان داشت: اکران فیلم‌ها نیز در دو نوبت صبح ساعت ۱۰ الی ۱۲ و بعد از ظهر ۱۴ الی ۱۷ تا تاریخ ۸ دیماه ادامه خواهد داشت.

دبیر اکران مردمی جشنواره فیلم عمار در لرستان یادآور شد: همچنین برنامه ریزی برای اکران فیلم ها در مساجد شهرستانهای مختلف استان نیز صورت گرفته است.

نوروزپور عنوان کرد: اکران مردمی جشنواره فیلم عمار در لرستان به همت دبیرخانه جشنواره فیلم عمار، موسسه مبشر صبح و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان صورت می گیرد.

وی یادآور شد: سومین جشنواره مردمی فیلم عمار از تاریخ سوم تا نهم دی‌ماه سال جاری با بیش از ۲۵۰ اکران کننده همزمان با تهران در سراسر کشور در حال برگزاری است.