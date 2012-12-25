اکران فیلم های جشنواره عمار از فردا در لرستان آغاز می شود

محمد نوروز پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین جشنواره مردمی فیلم عمار از ساعت 14 روز چهارشنبه ششم دی ماه با برگزاری افتتاحیه در سالن شهید آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان لرستان در این استان آغاز به کار خواهد کرد.
وی سخنران مراسم افتتاحیه این جشنواره را حجت الاسلام تیموری عنوان کرد و بیان داشت: اکران فیلمها نیز در دو نوبت صبح ساعت ۱۰ الی ۱۲ و بعد از ظهر ۱۴ الی ۱۷ تا تاریخ ۸ دیماه ادامه خواهد داشت.
دبیر اکران مردمی جشنواره فیلم عمار در لرستان یادآور شد: همچنین برنامه ریزی برای اکران فیلم ها در مساجد شهرستانهای مختلف استان نیز صورت گرفته است.
نوروزپور عنوان کرد: اکران مردمی جشنواره فیلم عمار در لرستان به همت دبیرخانه جشنواره فیلم عمار، موسسه مبشر صبح و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان صورت می گیرد.
وی یادآور شد: سومین جشنواره مردمی فیلم عمار از تاریخ سوم تا نهم دیماه سال جاری با بیش از ۲۵۰ اکران کننده همزمان با تهران در سراسر کشور در حال برگزاری است.
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