قدم خیر ورزشکاران مردم را به کارهای نیک تشویق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خداداد عزیزی اظهار داشت: یکی از راه هایی که می‌تواند اطلاع‌ رسانی درخصوص وقف را افزایش دهد، ارتباط بین این امر خیر با ورزش است.

وی افزود: ورزشی که این روزها، روی زشت آن به شدت زیر ذره بین است، اما وقتی به سوی معنویت پیش برود، روی زشت آن، کم و کمتر شده و به جایی می‌رسیم که ورزش می‌شود همان ایده آلی که همه در ذهن و آرزوهایشان دارند.

وقف و ورزش می‌توانند در خدمت هم قرار گیرند

سرمربی سابق تیم‌ ملی فوتسال با بیان اینکه عرصه ورزش می‌تواند در خدمت گسترش فرهنگ وقف در جامعه باشد گفت: بدون شک جای این گونه کارهای معنوی در ورزش خالی است و عرصه ورزش بهترین فضا برای تبلیغ و آشناکردن هر چه بیشتر مردم با وقف است.

حسین شمس افزود: همه ما کم و بیش با وقف آشنایی داریم. باید درخصوص مسئله‌ای به این مهمی که در دین ما هم به آن اشاره و تاکید شده، بیشتر اطلاع رسانی کنیم. چه بسا کسانی باشند که در صورت آگاهی در این خصوص، اقدام به وقف کنند

مدیر فنی تیم‌ملی فوتسال ناشنوایان معتقد است: پیوند وقف و ورزش، می تواند بسیاری از ناپاکی های ورزش را تطهیر کند.

مسابقات سراسری قرآن کریم رویدادی خجسته برای مازندران

امام جمعه نور گفت: برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم مازندران در معطر ساختن فضای استان به عطر دل انگیز قرآن کریم، فرصتی استثنایی خواهد بود.

حجت الاسلام رحمان باقر زاده، با اشاره به اینکه عشق و ارادت دیرینه مردم این استان به آستان قرآن و اهل بیت بر کسی پوشیده نیست، تصریح کرد: فرزندان غیور مازندران در دفاع از مرزهای قرآن و عترت پیشتاز بودند.

باقرزاده افزود: مازندران را باید یکی از کانون های تاثیر گذار در ترویج و نشر فرهنگ و معارف قرآنی تبدیل کرد.

استقبال مازنیها دلیل میزبانی مسابقات قرآن کریم



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران گفت: مقابله با تهاجم فرهنگی و ایجاد فضای دینی و قرآنی در استان ارزشمندترین برکات برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در مازندران است.

حجت الاسلام ستار علیزاده افزود: برای اعطای میزبانی این دوره مسابقات به مازندران، درخواست های جداگانه ای از سوی مردم و اصحاب قرآنی، نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان به ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ارسال شد.

وی مهم ترین دلیل میزبانی مازندران را علاقه و استقبال مردم استان به مفاهیم و ارزش های قرآنی دانست و افزود: این مسابقات که با حضور چهره های برتر و بین المللی قرآن کریم برگزار خواهد شد، فرصت مغتنمی برای تجلی ارادت مردم دیار علویان به مفاهیم و ارزش های دینی و قرآنی است.