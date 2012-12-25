توضیح در مورد عضویت دفتر رهبری درفیس بوک و جابجایی وزیر ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اخوان به‌آبادی امروز در نشست خبری که در مرکز ملی فضای مجازی کشور برگزار شد، با اشاره به عملکرد نه ماه اخیر شورای عالی فضای مجازی بعد از تاسیس اظهار داشت: موسس مرکز ملی فضای مجازی، پژوهشگاه فضای مجازی و ایجاد سه کمیسیون عالی در ذیل مرکز ملی فضای مجازی از جمله اقدامات انجام شده پس از تشکیل شورای عالی فضای مجازی بوده است. در این راستا جلسات مشخصی به صورت منظم برای تشکیل کمیسیون های عالی در حوزه تنظیم مقررات، امنیت و محتوای فضای مجازی کشور تشکیل شده است که از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته تدوین و آماده سازی پروانه خدمات چندرسانه ای باند وسیع در کشور بوده است.

پروانه فعالیت برای اپراتور خدمات چند رسانه ای

وی با بیان اینکه پروانه اپراتور خدمات چندرسانه ای هم اکنون آماده است، ادامه داد: براساس توافق با شرکت های مخابراتی و اپراتورهای خدماتی فاز پایلوت این پروژه در کشور با موفقیت به اتمام رسیده است و از اواخر دی ماه به صورت رسمی پروانه خدمات چندرسانه ای باند پهن برای اپراتور ارائه دهنده این خدمات صادر خواهد شد.

اخوان گفت: صدور این پروانه منافاتی با ارائه خدمات اپراتور چهارم کشور که قرار است پروژه اتصال فیبر نوری منازل را اجرایی کند، نخواهد داشت.

دبیر شورای عالی فضای مجازی مشکل اصلی حوزه فضای مجازی را ارائه خدمات و نه تکنولوژی عنوان کرد و افزود: به زودی شرکت های مختلفی خواهند توانست بر عرصه ارائه خدمات فضای مجازی فعالیت داشته باشند.

کاهش حملات سایبری با استفاده از توان داخلی

وی مهمترین برنامه عالی کمیسیون امنیت فضای مجازی کشور را ارتقاء توان داخلی در بخش دفاع سایبری عنوان کرد و گفت: تمامی تلاش این است که با استفاده از توان داخلی در حوزه دفاع سایبری فعالیت چشمگیر داشته باشیم و این موضوع طی ماه های گذشته با کاهش چشمگیر شدت حملات سایبری در کشور اثرگذاری خود را نشان داده است.

اخوان با اشاره به افتتاح نخستین جام دیجیتال در کشور که از جمله اقدامات محتوایی در کنار خدمات با حمایت شورای عالی فضای مجازی بود، تصریح کرد: بالغ بر 40 هزار کاربر در این مسابقات شرکت کرده اند که این امر نشان می دهد چنانچه محتوا را در کنار خدمات به صورت مطلوب ارائه کنیم کاربران متقاضی زیادی خواهد داشت.

توضیحات اخوان در مورد عضویت رهبری در فیس بوک

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه شبکه های اجتماعی در دنیا با اهداف مختلف توسط تیم های مختلف راه اندازی می شود که در برخی مواقع نظرات قابل توجهی دارند، خاطر نشان کرد: با اخذ شبکه های اجتماعی موافق هستیم و عضویت در شبکه های اجتماعی، جرم نیست، اما دور زدن سامانه فیلترینگ برای دسترسی به این شبکه ها در کشور جرم محسوب می شود.

وی با بیان اینکه فیس بوک نیز به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی فعال با دیگر شبکه ها تفاوتی ندارد، اظهار داشت: به صورت کلی راجع به شبکه اجتماعی و نظام پالایش کشور باید بررسی و کار دقیقی صورت گیرد تا در مورد این موضوع به صورت عملیاتی تصمیم‌گیری شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوالی در مورد عضویت دفتر مقام معظم رهبری در شبکه اجتماعی فیس بوک خاطر نشان کرد: بنده اطلاعیه ای از دفتر رهبری مبنی بر تایید این موضوع ندیده ام، اما معمولا این حرکات در کشور به صورت خودجوش انجام می شود که به قصد دفاع از رهبری و یا اهداف مشابه است اما با این حال تجزیه ای مبنی بر اینکه حاکمیت، فیس بوک را به رسمیت بشناسد تاکنون ارائه نشده است.

اخوان تصریح کرد: در شبکه های اجتماعی فعالیت های مفید زیادی اتفاق می افتد که قسمتی از جامعه مجبور می شوند از روش های دور زدن فیلترینگ برای دریافت این خدمات استفاده کنند.

اعمال حداقل فیلترینگ در اینترنت

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تاکید کرد: باید اعمالی بوجود آید که فیلترینگ با حداقل موضوع و رفع اشکالات و آسیب های فضای مجازی صورت گیرد به این معنی که فیلترینگی باشد که اجازه دسترسی به محتوای آسیب زا را ندهد اما دسترسی به محتوای سالم را به راحتی میسر کند.

وی با بیان اینکه فیلترینگ فعلی ایده آل نیست، گفت: در حوزه سیاستگذاری خدشه ای به این فیلترینگ وارد نیست اما فیلم اجرایی باعث ایجاد نارضایتی هایی در این حوزه شده است که در این راستا یک کارگروه خاص برای حوزه پالایش فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد شده است تا راهکارهای عملیاتی و فنی در این زمینه را اجرایی کند.

اخوان در پاسخ به اینکه ممکن است با اعمال سیاست های حداقلی در زمینه فیلترینگ شاهد عضویت آزاد در شبکه ای اجتماعی مانند فیس بوک باشیم، ادامه داد: شاید بتوان این مشکل را حل کرد.

آنچه در جابجایی وزیر ارتباطات اتفاق افتاد

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال مهر در زمینه جابجایی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از این وزارتخانه و سرپرستی مهندس نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیحاتی داد و تاکید کرد: جابجایی وزیر ارتباطات و جایگزین شدن نیکزاد در این وزارتخانه هیچ ارتباطی با جلسه شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 11 آذر ماه امسال ندارد و به شدت شایعات مختلف برای درگیری پیش آمده در این جلسه میان رضا تقی پور و اعضای شورای عالی فضای مجازی را تکذیب می کنیم.

وی خاطر نشان کرد: به هیچ وجه در این جلسه موضوعی تنش زا مطرح نشد و جابجایی وزیر ارتباطات براساس صلاح دید رئیس جمهور و بعد از اتمام جلسه شورای عالی فضای مجازی انجام شد.

اخوان گفت: تاکنون شورای عالی فضای مجازی در زمینه وزارت ارتباطات و ادغام یا انحلال این وزارتخانه ورود پیدا نکرده است و نیز امیدواریم از رضا تقی پور که تاکنون به عنوان عضو حقوقی در شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند به عنوان عضو حقیقی استفاده کنیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور ادامه داد: در زمینه جابجایی پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی و تغییر ساختار آن به عنوان پژوهشگاه فضای مجازی پیش از این رئیس جمهور وعهده تحقق آن را داده بود و این موضوع براساس اساسنامه مرکزی ملی فضای مجازی در دستور کار قرار گرفت که شورای عالی اداری نیز آن را مصوب کرد.

وی گفت: اصل ایجاد پژوهشگاه فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی مصوب و با تایید رهبری از سوی ایشان ابلاغ شده است در این راستا شورای عالی فضای مجازی برای انحلال پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار کامل دارد و موضوع تغییر ساختار این پژوهشگاه منافاتی با مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی ندارد.

اخوان در مورد نامه ای که از سوی دفتر وزارتی سرپرست وزارت ارتباطات مبنی بر عدم اجرای حکم انتقال پژوهشگاه ICTبه پژوهشگاه فضای مجازی ارائه نشده بود، به مهر گفت: در جلسه ای که در شورای عالی فضای مجازی مصوبه شورای عالی اداری از سوی رئیس جمهور اعلام شد و بر اساس آن پژوهشگاه ICTبه پژوهشگاه فضای مجازی انتقال یافت، مهندس نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات حضور داشت و با هماهنگی ایشان این موضوع ابلاغ شد، اما در مرحله اجرا برخی از افراد در دفتر وزیر ارتباطات و بدون هماهنگی با مهندس نیکزاد به شیطنت نامه ای را به ریاست پژوهشگاه ارسال کردند که با پیگیری های انجام شده نامه مجددی با تشکیل محتوای قبلی به ریاست پژوهشگاه و برکناری وی ابلاغ شد و دستور اجرای رسمی خارج شدن پژوهشگاه ICTاز مجموعه وزارت ارتباطات اعلام شد.

به گفته وی شورای عالی فضای مجازی فعلا برنامه ای برای تغییر و یا انحلال دیگر مجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد و به عنوان مثال سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی قطعا از این وزارتخانه منحل نمی شود و در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی حرکت خواهد کرد.

برای تصدی پست وزیر ارتباطات مزاح شده است

اخوان در پاسخ به سوالی مبنی بر گزینه احتمالی تصدی خودش به سمت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: این موضوع مزاحی بوده که رسانه ها اعلام کرده اند و در این زمینه نمی توانم پاسخی بدهم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تصمیم گیری برای دسترسی حداکثری به فضای اینترنت سالم و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در حوزه توانمندی های فنی خدمات فیلترینگ را از دیگر برنامه های شورای عالی مجازی عنوان کرد و گفت: با ارائه پروانه خدمات چندرسانه ای باند وسیع به صورت کاملا ملموس آغاز شبکه ملی اطلاعات را اعلام خواهیم کرد تا مردم دیگر مشکلی در زمینه سرعت اینترنت نداشته باشند.

وی تصمیم گیری در حوزه اینترنت و سیاستگذاری در این زمینه را از جمله موضوعات مرکز ملی فضای سیاسی اعلام و خاطر نشان کرد: بررسی بودجه فضای مجازی کشور برای سال 92 و تسهیم بودجه دستگاه ها در این زمینه در شورای عالی فضای مجازی در حال بررسی است که به زودی اعلام می شود.

اخوان تصریح کرد: در زمینه ابهام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارنظر خاصی نمی کنیم و قبلا هم دخالتی نکرده ایم تنها بنده به صورت غیررسمی با رئیس مجلس و رئیس جمهور صحبت هایی برای پیدا کردن راه حل معتدل در این زمینه داشته ام اما تاکنون ورود رسمی نکرده ایم.