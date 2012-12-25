برپایی بیمارستان های صحرایی در مناطق دورافتاده و محروم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی ظهر سه شنبه در بازدید از چهاردهمین بیمارستان صحرایی سپاه اظهار داشت: بیمارستان تخصصی و صحرایی سپاه با همکاری پزشکان بسیجی در منطقه اسپکه (بخش لاشار) از شهرستان نیکشهر ایجاد شده و خدمات تخصصی در بخش های مختلف به بیماران ارائه می دهد.

وی گفت: این بیمارستان خدمات پزشکی در 11 بخش از جمله سونوگرافی، اتاق عمل، آزمایشگاه، جراحی، اورژانس، مامایی، دندانپزشکی و ... به صورت رایگان به مردم ارائه می دهد.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه در این بیمارستان طی سه روز گذشته به بیش از هفت هزار و 300 نفر از اهالی بخش لاشار شهرستان نیکشهر خدمات ارائه شده است، افزود: پیش بینی می شود این تعداد تا روز پایانی این بیمارستان به 30 هزار نفر افزایش یابند.

وی بیان داشت: یکی از اهداف برپایی این بیمارستان ارائه خدمات رایگان درمانی به مردم مناطق محروم سیستان و بلوچستان است.

وی گفت: خدمات رسانی به مردم باید بدون هیچگونه تبعیض محلی و منطقه ای صورت گیرد.

نارویی افزود: خدمتی که در نوع خود بی نظیر و همراه با دعای خیر مردمی باشد، عبادت است.

در بیمارستان تخصصی صحرایی سپاه که با نام شهید دکتر آتش دست نامگذاری شده است، 15پزشکی عمومی، 23 پزشک متخصص، 57 نیروی متخصص شامل پرستار، تکنسین و کارشناس، هفت دندانپزشک و 150 نفر کادر درمانی و بهداشتی حضور دارند.