سردار منتظر المهدی معاون اجتماعی پلیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه معاون اجتماعی نیروی انتظامی عصر سه شنبه با حضور فرمانده نیروی انتظامی، سردار افشار معاون اجتماعی وزیر کشور و جمعی از روسای تخصصی پلیس و معاونان اجتماعی در ستاد نیروی انتظامی برگزار شد.

در این مراسم از زحمات 40 ماهه سردار بهمن کارگر معاون سابق اجتماعی نیروی انتظامی تقدیر شد و سردار محمد سعید منتظر المهدی به عنوان معاون اجتماعی جدید نیروی انتظامی معرفی شد.

در این مراسم سردار بهمن کارگر با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در معاونت اجتماعی انجام شده است گفت: البته هنوز اقدامات دیگری مانده است که امیدواریم با درایت سردار منتظر المهدی انجام شود.

همچنین سردار احمدی مقدم ضمن تقدیر از فعالیتهای سردار کارگر گفت: خوشبختانه طی سه سال گذشته اقدامات خوبی در معاونت اجتماعی انجام شده است.