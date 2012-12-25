ثبت نام دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب در هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت: دانشگاه علمی - کاربردی فرهنگ و هنر واحد بندرعباس از همین ماه فعالیت خود را آغاز می کند و علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و مطالعه دفترچه به سایت www.sanjesh.org مراجعه کنند.

وی افزود: دانشگاه علمی – کاربردی فرهنگ و هنر واحد بندرعباس در رشته های کاردانی حرفه ای امور فرهنگی، کاردانی حرفه ای بازیگری، کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی و کاردانی حرفه ای عکاسی دانشجو می پذیرد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: ثبت نام از 5 دیماه آغاز می شود و علاقه مندان فرصت دارند تا 12 دیماه به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

سالانه صد هزار جلد کتاب به صورت رایگان در هرمزگان توزیع می شود

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در مراسم افتتاحیه دهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان گفت: سالانه صد هزار جلد کتاب به صورت رایگان در هرمزگان توزیع می شود.

پیشدار در خصوص روند برگزاری نمایشگاه های کتاب در هرمزگان افزود: ششمین سال متوالی است که نمایشگاه بزرگ کتاب در استان هرمزگان برگزار می شود و هر سال شاهد رشد و افزایش کیفیت نمایشگاه هستیم.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به استقبال بسیار خوب مردم از نمایشگاه های استان هرمزگان امسال شاهد حضور نزدیک به 800 ناشر از سراسر کشور با 69 هزار عنوان کتاب در قالب 400 غرفه هستیم.

دبیر دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان هرمزگان، اذعان داشت: با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری هرمزگان برای نمایشگاه امسال چهار میلیون ریال بن کارت یارانه ای الکترونیکی خرید کتاب در نظر گرفته شده است که عموم مردم می توانند کتاب های مورد نیاز خود را با تخفیف 40 درصد تهیه کنند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان اضافه کرد: در راستای گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی، در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سالانه بیش از صد هزار جلد کتاب به صورت رایگان بین کتاب خانه های عمومی، مساجد، بسیج، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و ... توزیع می شود.

پیشدار به حضور ناشران استانی در دهمین نمایشگاه کتاب اشاره کرد و گفت: امسال سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و بخش زیادی از تولیدات کشور فرهنگی است و در همین راستا حضور ناشران استانی در نمایشگاه با نگاه حمایتی صورت گرفته است.