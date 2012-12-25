به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد که عصر شامگاه سه شنبه و پس از تساوی 2 بر 2 پرسپولیس برابر صنعت نفت با خبرنگاران حاضر در میکسدزون ورزشگاه آزادی گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: بازی خوبی بود اما متاسفانه نتوانستیم به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کنیم.

انصاریفرد در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که بالاخره وضعیت جدایی شما از پرسپولیس و پیوستن به تیم های اروپایی به کجا انجامید گفت: نمی خواهم در مورد پیشنهاداتی که داشتم صحبت کنم. من با آقای رویانیان نشستی داشتم و تصمیم مان در این مورد را گرفتیم. تلاش من این است که تصمیمی بگیرم که به سود باشگاه باشد.

محمد نوری زننده یکی از گل های پرسپولیس در دیدار برابر صنعت نفت با ابراز تاسف از توقف این تیم و نرسیدن به سه امتیاز بازی به نقش ژوزه در پرسپولیس اشاره کرد و گفت: او برای تیم زحمت کشید اما نتوانست موفق باشد.

هافبک میانی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که به نظر می رسد با این تساوی دوباره وضعیت پرسپولیس بحرانی شد، گفت: کار از بحران گذشته است.