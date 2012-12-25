وضعیت اشغال در خانواده زندانیان قم باید بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا ظهر سه شنبه در اولین نشست بررسی راهکارهای نوین خدمت رسانی ویژه خانواده زندانیان که در دادسرای قم برگزار شد با اشاره به اینکه انجمن حمایت زندانیان از وضعیت مطلوبی برخوردار است بیان کرد: دستور جلسه امروز نشان دهنده این امر است که فکری پویا و فعال در این انجمن وجود دارد و انجمن در تلاش برای رهایی از برنامه های قدیمی و حرکت به سوی ارائه راهکارهای نوین است.



وی گفت: آن چیزی که انجمن و هیئت مدیره را به سوی ارائه راهکارهای نوین سوق داده است نوع حمایت از خانواده‌ها است زیرا نوع نگاه بسیار تاثیرگذار است.



فرماندار قم بیان کرد: اینکه توجه به خانواده زندانی تنها معطوف به زمانی که فرد در زندان است باشد، نوعی نگاه حداقلی است در حالی که باید از این خانواده به گونه ای حمایت شود که برای همیشه در امان باشند.



وی ادامه داد: باید به گونه ای عمل کرد که چنانچه مسیر خلافی در خانواده توسط سرپرست خانواده پایه گذاری شود این مسیر برای خانواده آن مسدود شود و خانواده از این انحرافات در امان بمانند.



زارعی کوشا گفت: چنانچه سرپرست خانواده پس از بازگشت از زندان مجددا این مسیر خلاف را ادامه داد باید شرایطی برای خانواده اش فراهم شده باشد که بتوانند بدون نیاز به سرپرست زندگی خویش را اداره کنند.



وی تصریح کرد:‌ زمانی شرایط مطلوب فراهم می شود که بتوان خانواده زندانیان را به سوی اشتغال سوق داد که کمیته امداد با این نگاه رتبه نخست را در کشور دارا می باشد.

