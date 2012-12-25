به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسن‌زاده ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از غیبت "رودریگو توزی" از 17 آبانماه 91 در تمرینات استقلال، "آکو استوچکف" از تاریخ 17 آبانماه 91 در تمرینات ذوب‌آهن، "آنسلمو گنزالس کاردوسو" و "ژائو پدرو ویلا" از تاریخ 9 آبا‌نماه 91، این بازیکنان مرتکب تخلف شده و باشگاه‌های استقلال، ذوب‌آهن و تراکتورسازی را با ضرر روبرو کرده اند.

وی با بیان اینکه قرارداد این نفرات با این باشگاه‌ها مانع از جذب بازیکن جایگزین توسط آنها شده است، افزود: کمیته انضباطی با توجه به مواد آیین نامه‌های انضباطی در این مورد و آیین نامه نقل و انتقالات سازمان لیگ، تشخیص صحت یا عدم صحت و فسخ و ابطال و دیگر موارد قراردادها را بر عهده رکن قضایی فدراسیون فوتبال قرار داده است.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرد: با توجه به غیبت بازیکنان مذکور و اعلام باشگاه‌ها به کمیته انضباطی مبنی بر غایب بودن بازیکنان نامبرده، به تعهداتشان عمل نکرده‌اند و به همین دلیل کمیته انضباطی فسخ قرارداد آنها را اعلام می‌کند.

وی در مورد شرایط فسخ قرارداد این بازیکنان اظهار داشت: اول اینکه فسخ قرارداد صرفا مربوط به مدت قرارداد است یعنی تعهدات مالی بین دو طرف مطابق قرارداد اولیه به قوت خود باقی است. دوم اینکه چنانچه طرفین درباره تسویه حساب و یا توافق مالی در آینده به نتیجه نرسند، موضوع تعهد مالی به شرح جداگانه قابل طرح در ارکان قضایی فدراسیون فوتبال خواهد بود.

حسن‌زاده همچنین گفت: مورد سوم این است که سازمان لیگ قراردادهای مذکور تحت نظر آن مرجع تنظیم شده است، راجع به نحوه فصل مالی طرفین اختیار دخالت را خواهد داشت. مورد چهارم اینکه آرای صادر شده در راستای تعیین تکلیف در موارد اجمال و ابهام و حل مشکلات روزمره و مستحدث فوتبال کشور و با رعایت مقررات مواد 9 و 15 آیین نامه انضباطی قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف خواهد بود.