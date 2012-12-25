رصد تهدیدات انتخابات آینده/ شهرک های مسکن مهر منطقه‌ جرم خیز نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم عصر سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه معاون اجتماعی نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران گفت: در حوزه قاچاق کالا و ارز و کلاهبرداری پلیس ویژه ای داریم که امیدواریم با همکاری وزارتخانه ها فعالیت آنها بهتر شود. جرایم در دنیا درحال تحول است که باید سازوکاری برای مقابله با آن در نظر گرفت. ممکن است در برخی موارد ضرورتهایی حس شود که با آن جرم به صورت ضربتی برخورد کنیم.

احمدی مقدم با اعلام اینکه باید قبل از ارتکاب جرم جلوی وقوع آن را بگیریم گفت: پلیس سعی می کند قبل از ارتکاب جرم جلوی وقوع آن را بگیرد. امیوارم قوه قضائیه نیز برخورد قاطعی با برخی مجرمان از جمله اراذل و اوباش و زورگیران داشته باشد تا این اقدامات عبرت آموز باشد. پلیس همچنان با اراذل و اوباش به منظور پیشگیری و کاهش وقوع جرم برخورد می کند.

وی با اعلام اینکه ممکن است مجرمان چند جرم را به صورت همزمان انجام دهند گفت: مجرمان صنف بندی نشده اند و ممکن است فردی که با قاچاق وارد حوزه جرایم شده است سایر جرایم دیگر مانند زورگیری یا شرارت را نیز انجام دهد. مجرم حد و مرزی برای خود قائل نیست. باید بتوانیم قاطعانه با این جرایم برخورد کنیم. البته قوه قضائیه نیز نمی تواند فراتر از قانون حکمی را صادر کند و ما نیز چنین انتظاری از آنها نداریم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به رصد تهدیدات انتخابات آینده خاطرنشان کرد: قرارگاه انتخاباتی پلیس هنوز کار خود را آغاز نکرده است. اکنون در حال رصد اوضاع و تهدیدات هستیم و ضمن تجزیه و تحلیل وقایع سعی می کنیم از انتخابات گذشته درس بگیریم تا انتخاباتی امن تر داشته باشیم.

احمدی مقدم در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او در مورد وقوع جرم در شهرکهای مسکن مهر پرسید گفت: خوشبختانه با ساز و کارهای پیش بینی شده امکانات انتظامی در تمامی مناطق مسکن مهر پیش بینی شده است. از نظر ما مناطق مسکونی مسکن مهر محیط جرم نیست و هیچ گونه آثار ناامنی تاکنون نداشته ایم.