اعتبارات پروژه بین المللی ترسیب کربن افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبی الله شریفی اظهارداشت: فی مابین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و نماینده مقیم برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در ایران ضمیمه جدید اعتباری به میزان 250 هزار دلار به امضا رسید.

وی عنوان کرد: بر اساس این ضمیمه جدید اعتباری، با توجه به افزایش سهم مشارکت دولت جمهوری اسلامی در اجرای این پروژه که با همکاری دفتر UNDP در ایران در حال اجراست سهم مشارکت دفتر UNDP در ایران به میزان 250 هزار دلار (6میلیارد ریال) افزایش می یابد.

وی بیان داشت: این افزایش سهم مشارکت برای سال جاری بوده و بر اساس توافقات انجام شده، در صورت تداوم روند مطلوب اجرای این پروژه، این مبلغ تا سقف 560 هزار دلار در سال 2013 قابل افزایش خواهد بود.

شریفی بیان کرد: امضای این ضمیمه جدید به دنبال بازدید خانم ویدال نماینده وقت سازمان ملل در ایران و جلسه کمیته راهبری پروژه بین المللی، مشارکتی ترسیب کربن در نیمه تیرماه سال جاری و اعلام رضایت کمیته راهبری از این پروژه بوده است.

پروژه ترسیب کربن که از سال 2004 میلادی در منطقه حسین آباد سربیشه خراسان جنوبی در حال اجرا می باشد،‌ اولین پروژه در ایران با رویکرد مشارکتی در امر بهره برداری و مدیریت عرصه های منابع طبیعی توسط مردم است که قصد دارد با ظرفیت سازی جوامع محلی، توانمند سازی زنان و مردان از لحاظ اقتصادی و فرهنگی،‌ تشکیل و توسعه صندوق های کوچک خرده اعتباری توسط مردم و واگذاری مدیریت آن به خودشان، استفاده از انرژی های نو و با مشارکت جوامع محلی، به مدیریت و احیا عرصه های منابع طبیعی بپردازد.

موفقیت آمیز بودن نتایج بدست آمده از پروژه ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی، سازمان جنگل ها، ‌مراتع و آبخیزداری کشور را بر آن داشت تا این پروژه را با همکاری دفتر UNDP در ایران در سایر مناطقی که دارای شرایط اقلیمی، محیطی و فرهنگی مشابه می باشند تکرار نموده و نتایج حاصله را در امر مدیریت عرصه های منابع طبیعی مورد بررسی مجدد قرار داده و به عنوان یک الگوی ملی در آینده ارائه کند.