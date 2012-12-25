شورای همکاری خلیج فارس مجری طرحهای آمریکایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "فاروق العشری" تصریح کرد: آمریکا رویکرد کاهش حضور نظامی را در منطقه در پیش گرفته؛ بنابراین تلاش می کند تا طرح های خود را از طریق گروه های منطقه ای و بین المللی مثل شورای همکاری خلیح فارس پیگیری کند.



تحلیلگر سیاسی مصری با اشاره به اینکه آمریکا، لیبی را با این سیاست هدف قرار داد، افزود: اکنون شورای همکاری خلیج فارس، طرح آمریکا را برای حمله به سوریه مد نظر قرار داده است.



وی با تاکید بر اینکه آمریکا، نقش شورای همکاری خلیج فارس را مشخص می کند، در گفتگو با العالم تاکید کرد که آمریکا از حقوق بشر استفاده ابزاری می کند.



به گفته العشری، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نشست منامه به حل مشکلات ملتها توجهی نکردند و همه توجه خود را به انتقال ساختار این گروه از شورای همکاری به اتحادیه معطوف کردند که طرحی آمریکایی در خاورمیانه است.



فاروق العشری ابراز شگفتی کرد که چگونه این کشورها به دنبال به عضویت در آوردن مغرب و اردن هستند، در حالی که اگر واقعا به دنبال امنیت باشند، باید خواهان پیوستن ایران، یمن و عراق به صفوف خود باشند.