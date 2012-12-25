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۵ دی ۱۳۹۱، ۲۱:۳۶

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حماسه نهم دی حمایت بی بدیل مردم از ولایت فقیه را به نمایش گذاشت

حماسه نهم دی حمایت بی بدیل مردم از ولایت فقیه را به نمایش گذاشت

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری صحنه گفت: ملت عاشورایی و ولایت مدار ایران در حماسه عظیم و ماندگار نهم دی ماه سال 88، حمایت خود را از ولایت فقیه به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی موسوی فرد روز سه شنبه با بیان این که فتنه 88 برای مقابله با اعتقادات دینی مردم طراحی شده بود، خاطرنشان ساخت: در 9 دی مردم برای دفاع از حریم ولایت و نظام جمهوری اسلامی به صحنه آمده و از انقلاب و دستاوردهای آن حمایت کردند.

وی گفت: نهم دی روزی است که ملت ایران یک بار دیگر هویت حسینی خود را نشان داد و درست سه روز پس از حوادث تلخی که فتنه گران بر سر راه عزاداران حسینی به وجود آوردند، به عمق فتنه پی برد و کار آن را یکسره کرد.

سرپرست فرمانداری صحنه با بیان اینکه نهم دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و تجلی بصیرت سیاسی مردم در دفاع از انقلاب و اطاعت از رهبری بود، خاطر نشان کرد: پیام نهم دی 88 به دشمنان نظام، انقلاب مردم و ولایت این است که هر کسی که علیه نظام،انقلاب،آرمان ها و ارزش های این ملت بایستد در برابر طوفان سهمگین مردمی در هم شکسته و محو خواهد شد.

وی با تشریح جایگاه و نقش رهبری انقلاب در حراست از اصول و خطوط کلی حرکت انقلاب و آشکار سازی ابعاد فتنه سال 88 گفت: این فتنه با هوشیاری مقام معظم رهبری و ملت ایران در نطفه خفه شد و به عبرتی برای خواص بی بصیرت تبدیل شد.

موسوی فرد در ادامه با بیان اینکه جایگاه رهبری از دیدگاه ملت ایران جایگاه ارزشمندی است و هر گونه توطئه علیه این جایگاه با عکس العمل مردم مواجه خواهد شد، گفت: دشمنان به خیال خود می خواستند نظام جمهوری اسلامی را در فتنه 88 سست کنند.

وی گفت: به منظور بزرگداشت این حماسه ماندگار ستادی در شهرستان تشکیل شده و برنامه های متنوعی نیز در روز نهم دی ماه پیش بینی شده است که با حضور مردم ولایتمدار برگزار خواهد شد.

سرپرست فرمانداری صحنه در پایان اظهار داشت: تحلیل و تبیین ابعاد و پیامدهای داخلی و خارجی حماسه نهم دی و تشریح جایگاه و نقش رهبری انقلاب در حراست از اصول و خطوط کلی حرکت انقلاب و آشکار سازی ابعاد فتنه سال 88 از جمله سیاست ها و برنامه های بزرگداشت این حماسه در شهرستان صحنه است.

 جعفری: جامعه پویا جامعه ای پژوهش محور است

رئیس پردیس فرهنگیان شهید رجایی کرمانشاه گفت: جامعه ای می تواند پویا باشد که پژوهش در آن به عنوان یک اصل، مورد قبول بوده و پایه توسعه بر آن استوار باشد.

مصطفی جعفری ظهر سه شنبه در همایش ملی « دانشگاه فرهنگیان و تحول بنیادین در نظام آموزشی»  در سالن پردیس شهید صدوقی کرمانشاه گفت: قداست و ضرورت پژوهش در جهان امروز بر هیچکس پوشیده نیست.

وی افزود: کشور ما در سال های اخیر گام های بلندی را در راستای پژوهش برداشته و شایستگی خود را در سطح جهانی به نمایش گذاشته است اما این آغاز راه است و نباید به وضع موجود بسنده کرد.

وی ادامه داد: بسنده کردن به وضع موجود یعنی ایستایی و ایستایی به معنی وابستگی در تمام عرصه هاست.

جعفری گفت: دانشگاه فرهنگیان جامعه پویا را پژوهش محور می داند و مفتخر است که اولین کلنگ را در این عرصه با عنوان همایش دانشگاه فرهنگیان و تحول بنیادین در نظام آموزشی در استان کرمانشاه به زمین زده است.

وی در ادامه از واگذاری 100 هکتار زمین به پردیس های استان کرمانشاه خبر داد و گفت: توانسته ایم نظر مساعد استاندار کرمانشاه را در این راستا جلب کرده و اهدای این میزان زمین در حال طی کردن مراحل اجرایی است.

وی افزود: همچنین با جلب نظر مساعد رییس دانشگاه رازی کرمانشاه بزودی تفاهم نامه ای میان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه رازی در زمینه های علمی و فرهنگی به امضا می رسد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد و گفت: امیدواریم در این راه بتوانیم با همکاری تمامی فرهنگیان رسالت عظیم خویش را در راستای تحول بنیادین نظام آموزشی کشور به انجام برسانیم.
 

کد مطلب 1775734

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