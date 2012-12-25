نخستین جشنواره فعالان قرآنی مرزبانی قصرشیرین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار قصرشیرین ظهر سه شنبه در این مراسم که در تالارغدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد گفت: هر امتی که با قرآن مانوس شده امروز حرفی برای گفتن در دنیا دارد که این مهم بواسطه آموزه های دینی که توسط قرآن معجزه جاوید بر پیامبر خاتم (ص)، نازل شد، است.

حسین پروین با بیان اینکه اصل و پایه نظام اسلامی رابطه ناگسستنی و خدشه ناپذیر امام راحل و امت اسلامی با قرآن است، تصریح کرد: پایه و اساس انقلاب اسلامی را قرآن تشکیل می دهد و این کتاب بزرگ الهی زمانی مایه سعادت می شود که به شارحان اصلی و وارثان آن که ائمه (ع) هستند، تمسک جوییم.

پروین اظهار کرد: دشمنان اسلام با استفاده از یافته های آکادمیک خود به این نتیجه رسیدند اگر بخواهند برنامه ها و مقاصد شوم خود را در جهان اسلام اجرا کنند باید پیامبر اکرم (ص) و قرآن کریم دو عنصر اصلی این دین بزرگ الهی را مورد هجمه قرار داده و با ایجاد سناریوهای از پیش طراحی شده به اختلاف و شبه افکنی در میان مسلمانان بپردازند.

در ادامه رییس عقیدتی، سیاسی فرماندهی مرزبانی استان کرمانشاه نیز گفت: برترین بندگان خدا کسانی هستند که با قرآن کریم انس و الفت داشته و دستورات آن را در زندگی خود نهادینه کرده اند چرا که دستورات یک زندگی سعادتمند و شیوه صحیح تربیت انسانی در این کتاب مقدس وجود دارد که باید در زندگی خود آنها را بکار بندیم.

حجت الاسلام عباس دهقان افزود: توحید، احترام به والدین و تواضع با پیروی از دستورات قرآن محقق می شود و آموزش و روخوانی قرآن مسایل اولیه هستند در حالیکه دوری و غفلت از قرآن باعث دوری از رحمت الهی می شود که نتیجه آن بدگمانی نسبت به همدیگر و پرورش فرزندانی غیر دینی است.

در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از اعضای خانواده ها و کارکنان هنگ مرزی که حایز عناوین ممتاز مسابقات قرآنی در رشته های مختلف شده بودند، تجلیل به عمل آمد.

