عدم توجه به تربیت اجتماعی عامل اصلی پرخاشگری در جامعه است

دکترمریم رئوفی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که علت برخی پرخاش گری ها و نابردباریها در روابط اجتماعی چیست، گفت: علت اصلی پرخاشگری، ناکامی و عدم دستیابی به خواسته ها و نیازهایی است که فرد در زندگی با آن مواجه می شود.

وی در ادامه پاسخ به این سوال که از پرسش های مقام معظم رهبری در باب سبک زندگی در سفر به خراسان شمالی بود، افزود: وقتی فردی قادر به دریافت نیازهایش نشود دچار ناکامی می شود و یکی از واکنش های فرد در مقابل این حالت خشم و پرخاشگری است.

دکتر رئوفی ادامه داد: هرچه فرد با پدیده ای به نام خویشتن داری بیشتر آشنا باشد و مهارت های لازم برای کنترل خشم را فرا گرفته باشد در روابط فردی و اجتماعی کمتر دچار درگیری هایی از جمله پرخاشگری و نابردباری می شود پس می توان نتیجه گرفت که مشکل اصلی در دیدن پرخاشگری های اجتماعی عدم تربیت صحیح افراد در روابط اجتماعی است.

روانشناس کرمانشاهی گفت: یکی از رفتارهایی که در زندگی اجتماعی موثر واقع می شود آموزش رفتار شهروندی است که در این آموزش ها افراد یاد می گیرند با همشهریان خود چگونه برخورد کنند و خویشتن داری و بردباری را فرا گیرند. وی افزود: رفتار شهروندی با توجه به گستردگی شهرها و تکنولوژی که در جامعه کنونی حاکم شده جزء لازم زندگی افراد جامعه است و شامل حقوق و قانون هایی است که افراد باید در قبال یکدیگر فراگیرند.

رئوفی گفت: این حقوق و قوانین، از قوانین راهنمایی و رانندگی تا رعایت عبور و مرور عابران پیاده، نظافت ونظم شهری، زیباسازی شهر ، رعایت آلودگی های صوتی و آلودگی هوا، برخورد فروشندگان، کارمندان، پزشکان و رانندگان و کلیه افرادی که به نوعی خدماتی به همشهریان خود ارائه می کنند، همگی می توانند در سلامت رفتار شهروندی موثر واقع شوند.

وی افزود: رفتار سالم یک شهروند و رعایت حقوق در قوانین توسط وی می تواند به آرامش روانی و بهداشت افراد جامعه منجر گردد که خود نوعی خویشتن داری اموخته شده است و بسیاری از پرخاشگری ها و نابردباری های اجتماعی را کاهش می دهد به عنوان مثال وقتی یک کارمند با ارباب رجوعش بد برخورد می کند یک خشم را به فرد انتقال می دهد.

روانشناس کرمانشاهی ادامه داد: وقتی آن فرد به خیابان می آید به یک عابر پرخاشگرانه تنه می زند، آلودگی هوا، بوی بد محیط، صدای ترافیک و بوق ماشین ها، دیدن آشغال هایی که روی زمین ریخته شده و مشاهده بی نظمی های اجتماعی عصاب وی را بر هم می ریزد، اگر شب قبل با همسرش دعوا کرده و صبح پول لازم برای پرداخت قبض آب، برق و گاز را نداشته باشد در نهایت استرس و خشم شدیدی را برای وی ایجاد می کند، سوار اتومبیل خود که می شود اگر با این فکر در هم و ناراحت به ماشین جلویی برخورد کند دچار پرخاشگری شدیدی شده و با راننده آن اتومبیل درگیری فیزیکی پیدا می کند.

وی گفت: وقتی به منزل برود با همسرش دعوا می کند، وقتی بچه اش از مدرسه می آید و یک حرکت اشتباه انجام می دهد او را کتک می زند، به در و دیوار می پرد و عصبی می شود.

وی تصریح کرد: همه این ها ناشی از نامنظم بودن و عدم تعادلی است که محیط به او وارد کرده است، در حالی که وجود رعایت حقوق همدیگر، احترام گذاشتن، رعایت نظم و ترتیب و قوانین راهنمایی و رانندگی و ... دیگر می تواند از بروز بسیاری از این قبیل پرخاشگری ها پیشگیری کند.

رئوفی ادامه داد: وقتی افراد جامعه یاد بگیرند با همشهریان خود برخورد کنند و رفتار سالم شهروندی را فراگیرند و مهارت های زندگی اجتماعی که شامل کنترل خشم، حل مساله و مقابله با بحران و ازاین قبیل است را به کار ببرند مشکلی به نام پرخاشگری و نابردباری ها ایجاد نخواهد شد.

