برای بردن پیکان برنامه داشتیم/ نباید زدن چهار گل بازیکنانم را مغرور کند

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که پس از پیروزی 4 بر یک عصر امروز سه شنبه تیمش برابر پیکان تهران در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه تختی تهران با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: قطعا در دور برگشت بازی های سختی را پیش رو خواهیم داشت. برابر پیکان هم بازی سختی را پشت سرگذاشتیم اما خدا را شکر که به یک پیروزی خوب رسیدیم.

وی با بیان اینکه برای این بازی برنامه داشتند خاطرنشان کرد: ما در دفاع و حمله خوب بازی کردیم و برای گل هایی که زدیم برنامه داشتیم. با این حال اعتقاد دارم بازیکنانم نباید به خاطر زدن این چهار گل مغرور شوند. آنها انگیزه بردن و رسیدن به موفقیت را داشتند و به این پیروزی خوب دست پیدا کردند.

صمد مرفاوی با تاکید بر اینکه حامد لک با تشخیص کادر فنی در دیدار برابر پیکان درون دروازه نایستاد، در مورد آینده تیمش نیز گفت: ما باید از امشب پیروزی برابر پیکان را فراموش کنیم و به فکر دیدارهای آینده باشیم.